Skribble holt sich E-Signatur-Experten

Freddy Kaiser übernimmt per sofort die Position des "Director Strategic Initiatives" bei Skribble, teilt das Unternehmen aus Zürich mit. Er werde sich zunächst mit der Weiterentwicklung des Bereichs Online-Identifikation beim 2018 gegründeten Startup befassen.

Kaiser gelte "als Schöpfer der ersten zertifizierten und rechtsgültigen elektronischen Signatur aus der Cloud bei Swisscom und als Erfinder der kurzlebigen Zertifikate im Bereich der qualifizierten elektronischen Signaturen (QES)", so die Mitteilung. Zuletzt war er 6 Jahre als Head of Engineering & Architecture für Abacus tätig. 2016 hatte Kaiser von Swisscom zu Abacus gewechselt. Vor seiner Tätigkeit bei Swisscom war er gemäss seinem Linkedin-Profil 4 Jahre CTO bei Swisssign.

Skribble biete ihm die Möglichkeit, "an der Weiterentwicklung einer globalen Lösung für die rechtsgültige E-Signatur mitzuwirken", so Kaiser in der Mitteilung. "Das Ziel ist weiterhin, die handschriftliche Unterschrift einfach und bedenkenlos durch die elektronische Signatur zu ersetzen, damit der Kugelschreiber endgültig ausgedient hat."