Skribble und Selma: Geldregen für Schweizer Startups

TX Group und die Migros Gruppe investieren weitere 7 Millionen Franken in das Fintech-Startup Selma Finance. Mit dieser zusätzlichen Finanzierung konnte Selma insgesamt 10 Millionen Franken einnehmen, wie es in einer Mitteilung heisst. Hauptinvestoren der Finanzierungsrunde sind TX Ventures sowie Sparrow Ventures, Wachstumskapitalgeber der Migros Gruppe.

Mithilfe der neuen Mittel will das Startup nun in die Westschweiz expandieren. Auch das Produktangebot soll erweitert werden: Neu plant Selma eigenen Angaben zufolge ihre Finanzberatung auszubauen.

Seit der letzten Finanzierungsrunde habe sich das Team des Startups verdoppelt und die Kundenzahl auf über 10’000 Kunden erweitert.

Millionenbetrag für Skribble

Auch der Schweizer E-Signatur-Service Skribble sammelt Geld. Die Schweizer Venture-Capital-Gesellschaft VI Partners und Acton Capital Partners aus Deutschland investieren in dieser Series-Finanzierungsrunde 10 Millionen Franken. Weitere Investoren sind btov Partners, die Mobiliar sowie Helvetia Venture Fund. So möchte das Scale-up gemäss eigener Mitteilung die DACH-Region ausbauen und sich in neuen europäischen Märkten etablieren.