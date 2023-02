Skyguide ernennt neuen CSO

Der Verwaltungsrat von Skyguide hat Olivier Perrin als neuen Chief Safety & Security Officer und Mitglied der Geschäftsleitung designiert. Er wird am 1. Juli 2023 Klaus Affholderbach ablösen, der das Unternehmen verlässt.

Klaus Affholderbach

Gemäss Skyguide wird Affholderbach Partner bei einem internationalen Beratungsunternehmen und will in Zukunft auch als professioneller Keynote Speaker auftreten. Er hat seit 2001 in verschiedenen Funktionen bei Skyguide gearbeitet, unter anderem als Leiter des Air Traffic Management Genf, als Leiter der internationalen Flughäfen (Zürich und Genf) und als Leiter des ATM (Air Traffic Management) Virtual Centre. Seit 2018 ist er Chief Safety Officer und Mitglied der Geschäftsleitung.

Sein Nachfolger Olivier Perrin arbeitet sogar schon ein Jahr länger für das Unternehmen, das den Schweizer Luftraum überwacht und verwaltet. Er begann im Jahr 2000 als Ingenieur für Satellitennavigationssysteme. 2010 wurde er zum Leiter der militärischen und regionalen Flugplätze befördert und übernahm 2014 zusätzlich die Verantwortung für alle militärischen Operationen und den Betrieb im unteren Luftraum. Seit 2018 leitet er als Nachfolger von Affholderbach den Bereich ATM Virtual Centre.