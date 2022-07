Slack erhöht Preise für Pro-Abos

Der Kommunikations- und Kollaborationsdienst Slack hat bekannt gegeben, dass die Preise für bestimmte Abonnements erhöht werden. Betroffen von der Preiserhöhung seien insbesondere die Privatuser von Pro-Lizenzen. Durch die erste Erhöhung seit Einführung der Software im Jahr 2014 will das Unter­neh­men in mehr Innovationen investieren können, so ein Blogpost von Slack.

Die Preisänderung soll per 1. September 2022 in Kraft treten: Die Preise für die monatlichen Pro-Abonnements sollen dann von 7,50 auf 8,25 Euro steigen und diejenigen mit jährlicher Abrechnung von 75 auf 81 Euro, so das Unter­neh­men.

Weiter soll gemäss Slack auch das kostenlose Grundangebot der Plattform angepasst werden. Derzeit werden bei der Basisversion die letzten 10'000 Nachrichten und bis zu 5 Gigabyte an Inhalten angezeigt. Ab dem 1. September sollen die Nachrichten und Uploads der gesamten letzten 90 Tage angesehen werden können, ohne Begrenzung von Nachrichten oder der Menge an hoch­geladenen Inhalten.