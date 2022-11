Slack integriert Teamviewer

Wie Teamviewer meldet, können Anwender in Zukunft Remote-Access- und Augmented-Reality-Support-Sessions direkt aus der Kollaborationsplattform Slack heraus starten. Man könne Einladungen zu Teamviewer-Sessions direkt in den Direktnachrichten oder Gruppenkanälen in Slack teilen und die Sessions durch Anklicken starten. Der aus der Ferne agierende Supporter benötige dafür keine Installation, so Teamviewer.

"Durch die Einbindung von Teamviewer Remote Access und AR-Support erhalten unsere Kunden noch mehr Möglichkeiten, unabhängig von Standort und Gerät zu interagieren und ihre Produktivität zu steigern", meint dazu Alfredo Patron, Executive Vice President Business Development bei Teamviewer.

Um die neuen Funktionen nutzen zu können, müssen Slack-User die Teamviewer-App aus dem App-Verzeichnis von Slack herunterladen. Zudem benötigen Unternehmen eine Slack-Lizenz und auch ein kompatibles Teamviewer-Abonnement.

Unter "Augmented-Reality-Support" versteht Teamviewer die Möglichkeit, auf Mobilgeräten in einem gemeinsamen Video-Feed zusammenzuarbeiten. Zusätzlich zu einer Audioverbindung hätten zugeschaltete Experten die Möglichkeit, Dinge im Sichtfeld ihrer Kollegen zu markieren oder auf dem Screen zu zeichnen.