So viel Lohn bezahlen die grossen Tech-Firmen in den USA

Wie viel verdient man eigentlich bei den ganz grossen Tech-Playern wie Meta, Twitter oder bei Gaming-Anbietern wie Blizzard? Seit dem 1. Januar 2023 veröffentlichen kalifornische Unternehmen mit mindestens 15 Mitarbeitenden den zu erwartenden Grundgehalt in ihren Stellenanzeigen. Grund dafür ist ein neues Gesetz. Im US-Bundesstaat sind viele bekannte Tech-Firmen ansässig, weswegen nun beispielsweise auch Meta oder Twitter ihre Bezahlungen preisgeben müssen – die Gehaltsspannen sind allerdings riesig.

Trotz der neuen Informationspflicht finden Unternehmen Mittel, den Verhandlungsspielraum zumindest teilweise zu bewahren. Der 'Bloomberg'-Reporter Jason Schreier hat die neue Regelung überprüft und postete auf Twitter aktuelle Inserate aus der Gamingbranche – der Original-Tweet wurde vom Verfasser selbst mittlerweile gelöscht.

Viele grosse Firmen veröffentlichen zwar konkrete Zahlen zur Bezahlung, dies aber in Form von riesigen Gehaltsspannen. Das verstösst laut Schreier gegen die Grundlage des Gesetzes.

In der Tech-Branche gestalten die Firmen ihre Stellenangebote ähnlich. Wer etwa als Produktmanager bei Meta arbeiten will, kann mit einer jährlichen Zahlung von 197'000 bis 270'000 US-Dollar rechnen.

Diese Lohntransparenz gilt jedoch nur in den USA. So heisst es in einem Stelleninserat von Blizzard Games etwa: "Dieses Grundgehalt bezieht sich auf die USA und gilt nicht für Standorte ausserhalb der USA. Die tatsächlichen Beträge können je nach Erfahrung, Leistung und Standort variieren. Zusätzlich zu einem wettbewerbsfähigen Grundgehalt können Mitarbeitende in dieser Position Anspruch auf eine leistungsabhängige Vergütung haben." Diese Leistungsvergütung ist allerdings nicht garantiert.