So will die Armee ihre Cyberabwehr ausbauen

Der Bundesrat hat den eidgenössischen Räten mit der Armeebotschaft Anfang Jahr Verpflichtungskredite von 1,9 Milliarden Franken unterbreitet. Darin verlangt der Bund auch Geld für die Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (150 Millionen Franken) sowie für den Ausrüstungs- und Erneuerungsbedarf (355 Millionen Franken).

In der Botschaft findet sich auch einiges zu den Cyberplänen der Armee.

Fähigkeiten im Cyberraum

Mit den 150 Millionen Franken plant der Bund unter anderem, Material für die Führungsunterstützung zu beschaffen. Die Armee will die Informatik- und Telekommunikationssysteme für den ortsunabhängigen Betrieb bei allen Verbänden bis auf die taktische Stufe (Kompanie) ausbauen. Beim stufenüberschreitenden Datenaustausch gebe es etwa noch immer technische Unterbrüche und Informationsverluste. Ein Teil des Geldes fliesst in Studien, um das Mengengerüst zu ermitteln, und in die Erprobung der IKT-Infrastruktur.

Auch die Fähigkeiten im Cyberraum werden verstärkt. Man wolle zum Beispiel ein System erweitern, das verschlüsselte Informationen bearbeiten und analysieren kann. Auch die Hard- und Software-Infrastruktur will die Schweizer Armee ausweiten.

Zudem mangelt es an Mitteln zur Bearbeitung von grossen Datenmengen aus öffentlichen Informationsquellen, so die Botschaft. Gemeint sind zum Beispiel frei verfügbare Daten aus dem Internet. Ziel sei es, diese mittels Algorithmen zu analysieren, um kritische Erkenntnisse zu möglichen Cyberangriffen oder anderen Bedrohungen zu gewinnen.

In einem weiteren Kredit für den Ausrüstungs- und Erneuerungsbedarf investiert die Armee in eine sichere Informatik- und Kommunikationstechnologie respektive in die Cybersicherheit: Beim Erfassen von Cyber-Bedrohungen über leitungsgebundene Netze ist eine "Fähigkeitserweiterung" geplant.

Kosten des IT-Überwachungssystems verdoppelt

In der Broschüre wird auch noch ein weiteres IT-Projekt des VBS angesprochen. Die Beschaffung des neuen Luftraum-Überwachungssystems für die Schweizer Luftwaffe wird deutlich teurer als gedacht: Die Kosten steigen von 155 Millionen auf 314 Millionen Franken, wie inside-it.ch auch schon im November 2022 berichtete. Es entstehen "Mehrkosten bei Skyview in den Bereichen Netzwerk und Verschlüsselung sowie bei den Rechenzentren VBS für zusätzliche Hardware".

Es komme zu 2 Zusatzkrediten in Höhe von 61 Millionen respektive 98 Millionen, heisst es in der Armeebotschaft. Die zusätzlichen Kredite seien für den Ersatz des Führungssystems Florako sowie für die Beschaffung von Hardware und den Ausbau der Rechenzentren des VBS erforderlich. "Zudem müssen hohe Datenübertragungsraten gewährleistet werden, die Skyview für die sichere Kommunikation in Echtzeit nutzen kann", so die Armee.