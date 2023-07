So will ICT-Berufsbildung dem Fachkräftemangel begegnen

ICT-Berufsbildung will mehr Lernende in die Informatikbranche locken. Dafür stellt der Verband neue Ausbildungsangebote zur Verfügung – auch in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern (HSLU).

Verkürzte IT-Lehre

Ab Sommer 2024 bietet ICT-Berufsbildung kürzere Wege für Umsteigende an. Maturandinnen und Maturanden können eine "Way-up-Lehre" im Kanton Luzern in 2 Jahren abschliessen. Auch Absolventinnen und Absolventen einer 3- oder 4-jährigen Lehre können den neuen Weg einschlagen. "Der Umstieg gewinnt dadurch an Attraktivität", sagt David Tassi, Geschäftsführer von ICT-Berufsbildung Zentralschweiz, gegenüber 'Der Bote der Urschweiz'

Eine neue Berufslehre in der IT gibt es schon diesen Sommer. Interessierte können sich nun als Entwicklerin / Entwickler digitales Business EFZ bewerben. In der 4-jährigen Ausbildung lernt der IT-Nachwuchs, digitale Lösungen für Unternehmen zu erarbeiten. Die Lehre sei aber noch nicht so bekannt, so der Verband.

Studiengänge an der HSLU

Nach der neuen Lehre könnte man an der Hochschule Luzern (HSLU) direkt mit einem Studium anschliessen, so Sarah Hauser, Vizedirektorin des Departements Informatik. Die HSLU bietet beispielsweise die Bachelor-Studiengänge International IT-Management und Wirtschaftsinformatik mit Vertiefung Digital Business. "Es ist eine Herausforderung, jeweils frühzeitig auf Entwicklungen zu reagieren. Wir brauchen mindestens drei Jahre Vorlaufzeit", meint Hauser.

Erst kürzlich hat die ICT-Berufsbildung Schweiz eine Partnerschaft mit der HSLU bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit soll einen "nahtlosen" Stufenüberschritt in allen Bereichen der Tertiärstufe garantieren und die Ausbildungsmodelle aufeinander abstimmen."Insbesondere im Bereich der Cyber Security, in dem die Wirtschaft einen sehr grossen Zusatzbedarf aufweist, können wir voneinander profitieren", sagt Dietmar Eglseder, Leiter Höhere Berufsbildung bei ICT-Berufsbildung Schweiz. Der nationale Verband bietet mit dem eidgenössischen Fachausweis Cyber Security Specialist und dem eidgenössischen Diplom ICT Security Expert zwei Abschlüsse in diesem Fachbereich an, die Hochschule Luzern einen Bachelor in Information & Cyber Security.

Man wolle auch Nachwuchs fördern. "Mit der neuen Kooperation rücken wir noch näher an die Themen, die den Informatik-Nachwuchs und die Berufsbildung bewegen – und können unser Bildungsangebot weiterhin zukunftsweisend entwickeln", sagte Hauser weiter.