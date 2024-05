Software aus der Schweiz statt Amerika

Wenn ein Land digital souverän sein will, besteht im Idealfall keine Abhängigkeit zu ausländischen Anbietern. In der Schweiz ist das in vielen Bereichen nicht der Fall, zu dominant sind US-Anbieter wie AWS, Microsoft, Google oder auch der deutsche ERP-Gigant SAP.

So sieht das auch Swiss Made Software – das Unternehmen vergibt unter anderem das gleichnamige Label und weitere Auszeichnungen wie "Swiss Hosting" und "Swiss Digital Services". "Ist die Schweiz digital souverän? Nein!", heisst es auf der Website der Firma.

Nun hat Swiss Made Software eine Initiative lanciert, um zu zeigen, dass "Schweizer Software mit den Angeboten der grossen Tech-Firmen mithalten kann". In einer Übersicht listet das Unternehmen auf seiner Website Angebote von Schweizer Firmen auf, die sich als Alternative zu grossen Anbietern wie AWS, Dropbox, Github, Gmail, Google Analytics, Google Cloud, Microsoft Azure, Office oder Teams nutzen lassen.

Um gelistet zu werden, müssen Anbieter dem Label Swiss Made Software beitreten.