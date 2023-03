Software-Beschaffung in Uri wird knappe halbe Million teurer

Das Urner Stimmvolk bewilligte im Dezember 2021 eine Investition von 1,3 Millionen Franken für den Ersatz der alten Schätzungssoftware für Grundstücke namens "Gemdat 5".

In einer öffentlichen Ausschreibung vom 2. September 2022 sei nur ein Angebot eingegangen, welches das Budget aber überstieg und die Bedingungen nicht erfüllte, schreibt der Regierungsrat in einem Antrag ans Parlament. Welche Firma das Angebot einreichte, ist auf der Ausschreibungsplattform Simap nicht ersichtlich.

Zu den Bedingungen zählt laut dem Pflichtenheft, das inside-it.ch vorliegt, unter anderem "eine Vereinfachung des Schätzungswesens und eine höhere Transparenz sowie Nachvollziehbarkeit der neuen Schätzungsverfügung". Der Augenschein vor Ort solle in der Regel entfallen, heisst es dort weiter.

Abgebrochene Ausschreibung ebnet Weg für "Freihänder"

Nachdem das einzige Angebot zu teuer ausfiel, wurde das Verfahren am 13. Oktober 2022 abgebrochen und der Weg frei für eine freihändige Vergabe.

Der bisherige Lieferant der Software, die Firma Gemdat aus St. Gallen, reichte eine Offerte ein. Diese war allerdings noch teurer, worauf beide Firmen ihre Produkte präsentieren konnten. Die Firma, die ursprünglich auf die Ausschreibung reagierte, habe aufzeigen können, dass sie die gestellten Anforderungen mit alternativen Lösungsansätzen oder Zusatzentwicklungen erfülle.

In einer Gegenüberstellung der beiden Offerten habe sich gezeigt, dass dieses Angebot wirtschaftlich günstiger sei, so der Regierungsrat. Zudem lasse sich die Software durch den modularen Aufbau ohne Einschränkungen in die bereits bestehende Lösung integrieren. Die Kosten für die Beschaffung fallen mit 1,7 Millionen Franken 400'000 Franken höher aus, weshalb ein Zusatzkredit nötig ist. Die jährliche Wartung kostet 20'000 Franken mehr.

Software ist frühestens 2025 einsatzbereit

Neben den höheren Kosten kommt es auch zu einer Verzögerung. Das neue Steuergesetz tritt 2024 in Kraft. Die neue Software werde frühestens 2025 bereit sein. Diese Verzögerung könne sich negativ auf die betrieblichen Prozesse beim Amt für Steuern auswirken, warnt die Regierung. Der Landrat berät den Zusatzkredit am 19. April.