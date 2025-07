Software-Entwickler trauen KI nicht

Künstliche Intelligenz ist in der Software-Entwicklung unterdessen omnipräsent. Gleichzeitig ist eine Mehrheit der Programmiererinnen und Programmierer unsicher, ob sie den Inputs der KI trauen können. Das sind Ergebnisse aus dem Developer Survey der Plattform Stack Overflow, für den mehr als 49'000 Personen aus 177 Ländern befragt wurden.

In diesem Jahr gaben 84% der Entwicklerinnen und Entwickler an, KI für ihre tägliche Arbeit einzusetzen. 2024 waren es noch 76%. Von den Userinnen und Usern äusserten 75% ihre Zweifel an den Outputs der KI-Tools, 62% hatten ethische oder Sicherheitsbedenken und 61% wollten ihren Code komplett verstehen, ergab die Umfrage. 45% der Programmierer und Programmiererinnen stimmten der Aussage zu, dass das Debugging von KI-generierten Codes zeitraubend sei.

Docker und Visual Studio Code dominieren

Die meistgenutzte Programmiersprache ist laut Umfrage Javascript mit 66%. HTML/CSS folgt mit 62% und SQL mit 59%. Den grössten Zuwachs erlebte das viertplatzierte Python, das im Jahresvergleich um 7% wuchs und jetzt auf 58% kommt. Noch mehr Zuspruch gewann die Docker-Containerisierungstechnologie, die von 17% mehr Personen genutzt wird als noch vor einem Jahr. Sie ist jetzt bei 71% im Einsatz, während der Paketmanager Npm von 57% und AWS von 43% verwendet werden.

Zu den populärsten Entwicklungsumgebungen zählen der Umfrage zufolge Visual Studio Code (76%), Visual Studio (29%) und Notepad++ (27%). Bei den KI-Tools rangiert Cursor (18%) vor Claude Code (10%) und Windsurf (5%). Bei den Sprachmodellen dominieren OpenAIs GPT-Versionen (81%), wobei Claude Sonnet immerhin noch auf 43% und Gemini Flash auf 35% kommen.

Die typische Entwicklerin oder der typische Entwickler ist laut der Umfrage 24 bis 34 Jahre alt, besitzt einen Bachelor-Abschluss und hat sechs bis zehn Jahre Programmiererfahrung. Sie oder er ist im Durchschnitt maximal fünf Jahre in ihrem oder seinem aktuellen Job und ist zufrieden mit ihrer oder seiner Arbeit.