Software führt zu Wahlpanne im Kanton Baselland

Im Kanton Basel-Landschaft ist es zu einer Panne bei den Wahlen vergangenen Sonntag gekommen. Zwei Landratsmitglieder, die zunächst als gewählt galten, mussten ihren Sitz wieder abgeben. Der Grund ist eine falsche Software-Berechnung.

Die Sitzwanderung zwischen 4 Wahlkreisen sei durch eine Software falsch berechnet worden, teilt die Landeskanzlei mit. Neu wandert der Mitte-Sitz vom Wahlkreis Münchenstein in den Wahlkreis Laufen und nicht in den Wahlkreis Reinach. Von der EVP geht ein Mandat vom Wahlkreis Muttenz in den Wahlkreis Reinach und nicht in den Wahlkreis Laufen.

Zwei als gewählt geltende Landratsmitglieder von der Mitte und der EVP dürfen künftig nicht im Landrat politisierten. Stattdessen kommen ihre Parteifreunde aus anderen Wahlkreisen zum Zug. Die vorgenommene Korrektur habe sowohl bei der Parteienstärke als auch bei der Anzahl Parteisitze im Landrat keine Änderungen zur Folge, heisst es weiter in der Mitteilung.

Der Fehler sei mit der verantwortlichen Software-Firma behoben worden, hielt die Landeskanzlei fest. Um wen es sich hierbei handelt, teilt der Kanton nicht mit. Für die Erfassung und Übermittlung von Abstimmungsresultaten steht in Basel-Land die Software Sesam der gleichnamigen Firma im Einsatz.

Vorherige Wahlen seien nicht davon nicht betroffen. Der vorliegende Fall, dass innerhalb einer Region zwei Wahlkreise (Münchenstein und Muttenz) Sitze an zwei andere Wahlkreise (Reinach und Laufen) abgeben müssen, sei bisher nicht vorgekommen. Deshalb könne ausgeschlossen werden, dass die eingesetzte Software bei bisherigen Wahlen diese Fehlberechnung ebenfalls gemacht hat.