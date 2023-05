Softwarefirma Löwenfels expandiert nach Bern

Das Schweizer Softwarehaus Löwenfels Partner eröffnet eine neue Niederlassung in Bern. Im neuen Büro liege der Fokus auf der Begleitung von Stadt, Kanton und Bund in die digitale Zukunft, schreibt die Firma in einer Mitteilung. Geführt wird der Standort von Frank Buchli, Chief Business Officer bei Löwenfels. "Von hier aus können wir unsere Kundschaft noch besser und effizienter bedienen und schaffen damit Voraussetzungen, um unsere Partnerschaften zu pflegen und auszubauen", sagt er.

Löwenfels wurde 1986 gegründet. Das Unternehmen entwickelt und implementiert Software-Lösungen für KMU und Behörden. Eigenen Angaben zufolge nutzen bereits 20 Kantone die Softwarelösungen. Derzeit beschäftigt die Firma 90 Mitarbeitende.

"Seit über 30 Jahren arbeiten wir mit den Schweizer Behörden zusammen, um die Software zu entwickeln und zu verbessern", sagt Oliver Meier, CEO von Löwenfels."Deswegen sind wir jetzt umso glücklicher, durch unseren neuen Standort in Bern eine noch grössere Nähe zu unserer Kundschaft zu schaffen."