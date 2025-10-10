Softwarekonzern Addepar eröffnet Schweizer Büro

Der US-Anbieter Addepar eröffnet ein Büro am Bankenplatz Genf. Er folge damit dem Ruf der Schweiz als global führender Standort für Vermögensverwaltung, wie das Unternehmen mitteilt. In der neuen Niederlassung werden zunächst drei Angestellte tätig sein, so Addepar auf Anfrage von inside-it.ch.

Mit dem Genfer Büro erweitert Addepar seine regionale Präsenz. Das Unternehmen sei bereits in Dubai, Edinburgh und London mit eigenen Niederlassungen vertreten. Von dort aus und den vier Büros in den Vereinigten Staaten bediene Addepar mehr als 1300 Firmen in über 50 Ländern. Allein in der Schweiz seien es mehr als 20, heisst es auf Anfrage. Sie seien einer der Gründe für die Niederlassung in Genf gewesen.

Peter O'Brien, Global Head of Growth and Partnerships bei Addepar, kommentiert die Eröffnung mit den Worten: "Mit einer lokalen Präsenz sind wir besser gerüstet, um Kunden jeder Grösse – von kleinen Family Offices bis hin zu internationalen Banken – dabei zu helfen, den persönlichen Service und die fundierten Einblicke zu bieten, die ihre Kunden erwarten. Dies ist ein spannender neuer Abschnitt in der Wachstumsgeschichte von Addepar."

Das Unternehmen plant den Ausbau des Schweizer Teams in den Bereichen Beratung, Entwicklung und Support, wie es auf Anfrage weiter heisst. In Zürich sei bereits ein Senior Software Engineer für Addepar tätig.