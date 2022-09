Softwareone erhält an einem Tag 2 Freihänder für fast 14 Millionen Franken

Gleich 2 Freihänder sind gemäss Simap heute an Softwareone gegangen. Zum einen hat Swissgrid unter einem ausdrücklich als "Kostendach" definierten Betrag von 8 Millionen Franken die Stanser Lizenzspezialisten als "Large Account Reseller für Standardsoftware" gewählt. Softwareone übernehme "die Abwicklung von Wartungsverlängerungen, Beschaffung von Standardsoftwarelizenzen sowie Beratung hinsichtlich Lizenzoptimierung", heisst es in dem Zuschlag. Die freihändige Vergabe wird damit begründet, dass der Wechsel zu einem anderen Lieferanten zu teuer wäre.

Etwas anders argumentiert das OIZ der Stadt Zürich bei seinem 5,4 Millionen Franken schweren Freihandzuschlag an Softwareone. Dort beruft man sich auf "technische Besonderheiten". Dabei geht es diesmal um eine EDR-Lösung (Endpoint Detection and Response), die ein wichtiger Baustein bei der Abwehr von Cyber-Attacken und Schutz vor bösartiger Software sei, wie es auf Simap heisst. Hierfür beschafft das OIZ nun eine Microsoft-EDR-Lösung. Da bereits 2015 im Rahmen einer Ausschreibung die Lieferung von Microsoft Lizenzen an die Stanser gegangen sei, kommen sie nun auch bei diesem Auftrag zum Zuge.