Softwareone kauft einen weiteren Cloud-Spezialisten

Die Expansionspläne des Stanser IT-Dienstleister Softwareone haben im letzten Jahr vermehrt für Schlagzeilen gesorgt. So hat das Unternehmen unter anderem den AWS Premier Consulting Partner Helecloud oder den SAP-Partner Centiq aus Gross­britannienübernommen. Nach dem Zukauf von SE16N ist nun mit Predica eine weitere polnische Firma gefolgt. Der Schweizer Cloud-Anbieter will damit sein Portfolio an Cloud Services weiter ausbauen. Der Anbieter von Cloud-Migrationsdiensten auf Microsofts Azure-Plattform erweitere das Geschäft in wichtigen Regionen Europas, teilte Software­one mit. Angaben zu der Höhe des Übernahmepreises wurden keine bekanntgegeben.