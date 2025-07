Soko Maier: Agentic AI – KI auf neuem Level

Wir erleben gerade eine spannende Zeit, in der Künstliche Intelligenz immer autonomer und leistungsfähiger wird. Eine der bedeutendsten Entwicklungen ist Agentic AI: intelligente Systeme, die nicht nur auf einzelne Befehle warten, sondern selbständig denken, planen und handeln. Was es damit auf sich hat, welchen Mehrwert das für Unternehmen bringen kann und auf welche Fehler man im Vorfeld achten sollte, beleuchte ich in diesem Beitrag.