Soko Maier: Produkt- vs. Lösungsentwicklung – Same Same But Different?

Es gibt wahrscheinlich nur wenig Softwareunternehmen, die sich noch nicht mit der Erweiterung ihres Angebots um selbstentwickelte Produkte beschäftigt haben. Häufig kommt der Antrieb hierzu aus dem Unternehmen selbst – beispielsweise dann, wenn Softwareentwickler freie Kapazitäten haben. Gute Gründe pro Produktentwicklung gibt es reichlich: das Generieren von "sicheren", wiederkehrenden Einnahmen durch Lizenz- und Wartungsgebühren, die Verkürzung der "Time to Market" bei zukünftigen Kundenprojekten oder die Aufwertung der Jobs einzelner Mitarbeiter.

Aber ist es wirklich so einfach? Kann man so leicht das Portfolio auf den Bau von Softwareprodukten erweitern?

Software ist gleich Software...

Auf den ersten Blick ist Software gleich Software. Die zugrundeliegenden Technologien sind oftmals dieselben, die benötigten Skills ebenso. Und die Vorgehensweise basiert auch auf den gleichen Ansätzen. Bei der Recherche zu dieser Kolumne bin ich auf viele Artikel gestossen, die Produkt- und Lösungsentwicklung als zwei unterschiedliche Paar Stiefel bezeichnen. Die darin genannten Argumente sind meist strategischer oder ökonomischer Natur. Fragen zu Unterschieden im Entwicklungsprozess oder zu unterschiedlichen Schwerpunkten werden hingegen nur am Rande beleuchtet.

Warum findet man keine Antworten auf die Frage nach den "handwerklichen" Unterschieden? In Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen mit langjähriger Entwicklungserfahrung in beiden Bereichen bin ich auf einige wichtige Unterschiede gestossen.

... oder doch nicht?

Im Gegensatz zu Individuallösungen stellt sich bei einer Produktentwicklung immer die Frage, welche der vom Kunden gewünschten Features letztlich den Weg in ein Produkt finden und wann diese ausgerollt werden. Die Priorisierung der Kundenwünsche erfolgt in der Regel nach der Häufigkeit der Feature Requests, den technischen Abhängigkeiten von verwendeten Softwarepaketen und dem Zeitbedarf für die Umsetzung.

Die Implementierung einer Vielzahl solcher Anforderungen führt zwangsläufig zu einer hohen Taktung neuer Releases. Während dies für manche Anwender ein Plus sein mag, ist es für andere eher eine Last: Das Ausrollen neuer Releases bindet nämlich erheblich Ressourcen. Ziehen Änderungen in einem Produkt-Release auch noch Code-Anpassungen auf Kundenseite nach sich, steigen Zeitaufwände und Kosten mit jeder neuen Produkt-Version. Wird die Anzahl der ausgerollten Releases jedoch niedrig gehalten, kann dies die Time-to-Market von Kunden behindern, was wiederum zu Akzeptanzproblemen führen kann.

Ein Product Manager beziehungsweise Owner wird folglich immer versuchen, einen Mix aus "low hanging fruits" – also einfach und rasch umzusetzenden Erweiterungen – und aufwändigen, aber wichtigen Features in ein Produktrelease zu packen. Dabei muss der Product Owner darauf achten, dass die Funktionen zu den strategischen Produktzielen des Herstellers passen und die Qualität des Produkts für einzelne Kunden (-Gruppen) nicht kompromittieren.

Nicht jeder Anwender braucht jedes Feature

Immer wieder drängen Einzelkunden auf die Umsetzung von Features, die für sie eine hohe Wichtigkeit und Dringlichkeit haben. Nicht selten sind gerade diese Features für andere Anwender weniger relevant und ein Rollout im Rahmen eines gewöhnlichen Releases ergibt wenig Sinn. Um den Kunden zufriedenzustellen, wird ein solches Release gerne als Einzelauftrag in Form eines Branches realisiert und ausgeliefert. Alles in Butter? Leider nein...

In Bezug auf Wartung und Weiterentwicklung erzeugen kundenspezifische Produktvarianten erhebliche Zusatzaufwände, da diese bei jedem Release "mitgezogen" werden müssen. Und je grösser der "Wildwuchs" ist, je mehr Abhängigkeiten und Probleme zwischen den Branches müssen gemanagt werden.

Nicht jede Installation ist up-to-date

Eine weitere Herausforderung für Produkthersteller sind Kunden, die Release-Wechsel nicht mitmachen. Dafür kann es gute Gründe geben. Vielleicht bringen die neuen Features keinen Mehrwert und der Kunde ist mit der aktuellen Version zufrieden. Für den Hersteller entstehen dadurch jedoch teils massive Aufwände durch die Notwendigkeit zur Wartung vieler paralleler Releases. Aus diesem Grund wird die Anzahl der unterstützten Releases in der Regel begrenzt und veraltete Releases werden bestenfalls noch auf Aufwandsbasis supportet.

Software ≠ Software

Wie Sie sehen, gibt es grosse Unterschiede in Bezug auf Produkt- und Lösungsentwicklung. In jedem Fall sollte es das Ziel sein, lediglich mit einer Codebasis zu arbeiten. Denn mit jeder Erweiterung im Hinblick auf kundenspezifische Lösungen werden die Prozesse der Softwarepflege und Erweiterung komplexer, zeitaufwändiger und damit teurer.

Die Automatisierung von Prozessen, zum Beispiel in Bezug auf Testing und Deployment, wird ebenfalls anspruchsvoller. Die entstehende Komplexität lässt sich durch eine Parametrisierung der Codebasis abmildern. Darunter versteht man eine klare Auszeichnung der Codestellen mit kundenspezifischen Funktionen durch die Verwendung von eindeutigen Namen und Prozesskonventionen.

Im Gegensatz zur Entwicklung von Lösungen ist "Continuous Delivery", also das häufige Ausliefern von neuen Produkt-Versionen, eher nicht möglich. Dadurch ist auch die Möglichkeit zur engmaschigen Korrektur von Fehlern oder falschen Designannahmen nicht gegeben. Zusätzlich muss bei der Entwicklung von Produkten Rückwärtskompatibilität schon sehr früh beachtet werden. Wichtige Funktionalitäten dürfen nicht gebrochen und müssen auch nach vielen Releases noch in konstanter Qualität und Korrektheit zur Verfügung gestellt werden.

Worauf Unternehmen achten sollten

Mein Fazit: Bei der Entscheidung eines Unternehmens, sein Portfolio um eigenentwickelte Produkte zu erweitern, müssen neben Marktbetrachtungen und ökonomischen Überlegungen auch Aspekte betrachtet werden, die die Art und Weise betreffen, wie Produkte entwickelt werden. Diese Überlegungen frühzeitig einzubeziehen und bei der Entwicklung des Produktdesigns und der zugrundeliegenden Software-Architektur zu berücksichtigen, hilft dabei, frühzeitig Weichen zu stellen und Aufwände zu vermeiden.