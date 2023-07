In den letzten Jahren kam es in nahezu allen Bereichen zu einem wahren Digitalisierungsschub. Dieses Phänomen ist bis heute ungebrochen. Zunächst beschleunigte die Corona-Pandemie die Verlagerung vieler Aktivitäten ins Netz, seit Kurzem befeuern die rasanten Fortschritte im Bereich der Cloud-Technologien und der künstlichen Intelligenz Automatisierungsanstrengungen in Unternehmen und Organisationen in einem noch nie dagewesenen Umfang.

Die Masse an disruptiven Änderungen kann im Alltag und Berufsleben für viele Menschen jedoch schnell zu einer Überforderung führen. Zum Beispiel dann, wenn neue IT-Systeme nicht intuitiv sind und/oder nicht zu den Kompetenzen und Erwartungen der Benutzer passen. Diese Änderungen betreffen nun auch Personen, die bislang mit wenig IT-Unterstützung ausgekommen sind bzw. wenig Erfahrung mit computergestützten Anwendungen haben. Und damit sind wir schon beim heutigen Thema: die Wichtigkeit von User Experience und der optimalen Zusammenarbeit zwischen UX- und Software-Experten.

Team "UX und Software"

Wollen wir sicherstellen, dass die Resultate unserer Softwareentwicklungsprojekte alle Nutzergruppen optimal unterstützen, so ist die Einbeziehung von UX-Experten unabdingbar. Nicht weniger essenziell ist die effiziente Zusammenarbeit dieser Spezialisten mit Software-Entwicklern zur Auswahl der geeigneten Technologie und zur Implementierung der geforderten Design-Features. Diese Symbiose ist die Voraussetzung für Anwendungen, die die notwendige Akzeptanz der Endbenutzer erhalten.

Unterschiede zwischen UX- und Software-Experten

Bei der Zusammenarbeit der beiden Expertengruppen in Softwareprojekten gibt es zunächst eine Reihe von Herausforderungen.

Unterschiedliches Vorgehen: UX-Designer und Software-Entwickler haben oft unterschiedliche Arbeitsweisen und Herangehensweisen an ein Projekt. Bereits vor Projektbeginn sollte die Gestaltung der Zusammenarbeit und der Umgang mit Problemsituationen festgelegt werden.

UX-Designer und Software-Entwickler haben oft unterschiedliche Arbeitsweisen und Herangehensweisen an ein Projekt. Bereits vor Projektbeginn sollte die Gestaltung der Zusammenarbeit und der Umgang mit Problemsituationen festgelegt werden. Kommunikationsprobleme: Eine klare und effektive Kommunikation ist entscheidend für eine erfolgreiche Kollaboration. Verläuft die Kommunikation zwischen UX-Designern und Software-Entwicklern nicht reibungslos, kann dies zu Missverständnissen und Fehlern führen.

Eine klare und effektive Kommunikation ist entscheidend für eine erfolgreiche Kollaboration. Verläuft die Kommunikation zwischen UX-Designern und Software-Entwicklern nicht reibungslos, kann dies zu Missverständnissen und Fehlern führen. Technische Einschränkungen: Es kommt vor, dass Vorschläge der UX-Designer mit den vorgegebenen technischen Mitteln nicht oder nur schwer umsetzbar sind. In solchen Fällen müssen sie mit den Entwicklern alternative Lösungen finden, die sowohl funktional als auch benutzerfreundlich sind.

Es kommt vor, dass Vorschläge der UX-Designer mit den vorgegebenen technischen Mitteln nicht oder nur schwer umsetzbar sind. In solchen Fällen müssen sie mit den Entwicklern alternative Lösungen finden, die sowohl funktional als auch benutzerfreundlich sind. Zeitliche Einschränkungen: UX-Designer und Software-Entwickler arbeiten oft an mehreren Projekten gleichzeitig. Infolgedessen kann es durch das Warten auf die Verfügbarkeit einzelner Ressourcen zu Verzögerungen kommen, die das gesamte Projekt beeinträchtigen können.

UX-Designer und Software-Entwickler arbeiten oft an mehreren Projekten gleichzeitig. Infolgedessen kann es durch das Warten auf die Verfügbarkeit einzelner Ressourcen zu Verzögerungen kommen, die das gesamte Projekt beeinträchtigen können. Unterschiedliche Prioritäten: UX-Designer und Software-Entwickler haben unterschiedliche Schwerpunkte. Während UX-Designer sich auf die Benutzererfahrung konzentrieren, steht für Entwickler die Funktionalität und Performance der Software im Mittelpunkt. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit erfordert Verständnis und Respekt für die Prioritäten der anderen Partei.

Die 5 Phasen effektiver Zusammenarbeit

Ein Entwicklungsprozess, in dem UX-Designer und Software-Entwickler optimal zusammenarbeiten, sieht in der Regel wie folgt aus:

Planung: In dieser Phase werden die Anforderungen und Ziele des Projekts definiert. Die UX-Designer und Software-Entwickler werden einbezogen, um sicherzustellen, dass sowohl die Nutzer-bezogenen als auch die technischen Anforderungen berücksichtigt werden. Design: Die UX-Designer arbeiten nun an der Gestaltung der Benutzeroberfläche und der User Experience, während die Software-Entwickler diese Aspekte berücksichtigen. Entwicklung: In der Entwicklungsphase setzen die Software-Entwickler die Designs der UX-Designer um und integrieren diese in die Software. Testen: In der Testphase werden Software und Design auf ihre Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit getestet. Auch hier werden die beiden Stakeholder-Gruppen UX-Designer und Software-Entwickler involviert, um sicherzustellen, dass die Anforderungen beider Bereiche erfüllt werden. Feedback: Das Feedback und die Verbesserungsvorschläge werden gesammelt und in den weiteren Entwicklungsprozess integriert.

Aus diesem letzten Prozess-Schritt wird klar, dass die Entwicklung stark benutzerzentrierter Applikationen nur ein iterativer Prozess sein kann. Obwohl ein solches iteratives Projektvorgehen eine starke Ähnlichkeit zu agilen Entwicklungsmethoden aufweist, gilt es doch noch einige Besonderheiten zu beachten.

Sprint- vs. Aufgaben-Grösse: Die agile Entwicklungsmethode erfolgt in Sprints, also in Entwicklungsphasen mit einem strengen zeitlichen Rahmen von jeweils mehreren Wochen. Aufgaben im Bereich UI sind vor allem zu Anfang des Projekts grösser, übergreifend oder asynchron zu Sprints. UX-Aufgaben müssen also nicht nur im Backlog berücksichtigt werden, sondern sie müssen auch mit den Sprints synchronisiert werden.

Die agile Entwicklungsmethode erfolgt in Sprints, also in Entwicklungsphasen mit einem strengen zeitlichen Rahmen von jeweils mehreren Wochen. Aufgaben im Bereich UI sind vor allem zu Anfang des Projekts grösser, übergreifend oder asynchron zu Sprints. UX-Aufgaben müssen also nicht nur im Backlog berücksichtigt werden, sondern sie müssen auch mit den Sprints synchronisiert werden. Kommunikation und Koordination: Bei Softwareprojekten sind die Aufgaben des UX-Teams zu Projektbeginn oft recht umfangreich. In dieser Phase werden die Bedürfnisse des Auftraggebers und damit auch die Bedürfnisse der Endbenutzer erfasst, um diese in Designs und Realisierungsskizzen (sogenannte Wireframes), zu übersetzen. Der UX-Aufgabenumfang nimmt erfahrungsgemäss im Laufe des Projekts eher ab und kann in manchen Fällen sogar phasenweise komplett ausgesetzt werden – vor allem dann, wenn sich das Software-Entwicklungsteam um die Implementation kümmert und intensiv ausgelastet ist.

Es ist äusserst wichtig, dass die Teams auch zu Zeiten, in denen sie nicht aktiv am Projekt mitarbeiten, über die Entscheidungen und Entwicklungen informiert sind. Nur so können sie den Impact auf ihre Aufgabenpakete beurteilen und etwaigen Fehlentscheidungen vorbeugen beziehungsweise Verbesserungen vorschlagen. Die beste Kommunikationsform hängt dabei vom Projekt-Setup, vom Team und der verfügbaren Infrastruktur ab. Die Möglichkeiten reichen von Projektupdates und -Reports bis hin zur Teilnahme an unterschiedlichen Scrum Zeremonien (Dailies, Weeklies, Retrospektiven).

Kommunikation und Koordination machen den Unterschied

Es gibt nicht DEN Prozess, der eine gute Zusammenarbeit zwischen den Teams garantiert und dadurch eine intuitiv nutzbare Anwendung entsteht lässt. Jeder Business Case muss differenziert angegangen werden, jedes Team lebt andere Methoden und Vorlieben, jede Endbenutzergruppe stellt andere Ansprüche an die entstehende Anwendung. Bei so vielen komplexen Anforderungen in einem ohnehin schon komplexen Prozess muss die Koordination aller Stakeholder-Gruppen und die Kommunikation während des gesamten Projekts optimal abgestimmt sein. Nur so erhalten Unternehmen das Optimum aus ihrem Investment: Zufriedene Endanwender von Software, die reibungslose Arbeitsprozesse garantiert und Probleme bestmöglich löst