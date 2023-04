Sollte die Uni Basel eine IT-Fakultät gründen?

Die Uni Basel hatte letztes Jahr 187 Bachelor-Studierende in Computerwissenschaften. Für den Grossrat Bruno Lötscher von der Mitte sind das viel zu wenig, denn an der Uni Zürich beispielsweise waren es über Tausend, wie er in einem parlamentarischen Vorstoss (PDF) schreibt. Auch die erst 1996 gegründete Università Svizzera Italiana (USI, Lugano) habe aktuell 598 eingeschriebene Informatik-Studis, davon 164 im Bachelor Studium.

Der Vorstoss wurde von 20 weiteren Politikerinnen und Politikern mitunterzeichnet und fordert von der Regierung abzuklären, wie eine Bildungsoffensive gegen den IT-Fachkräftemangel in der Region aussehen könnte? Insbesondere soll sie prüfen, ob der heutige Fachbereich Informatik der Uni zu einer eigenen Fakultät aufgewertet werden könnte. Dies, so Lötscher, könnte die Attraktivität eines Informatikstudiums in Basel massiv erhöhen. Nötig sei dabei jedoch, dass "man mit einer grösseren Kelle anrührt als die Trägerkantone der Universität dies momentan planen", denn auch die Zahl der Professuren sollte deutlich erhöht werden. Gegenwärtig sind es 8 Professuren im Bereich Informatik.

Laut einem Bericht der 'Basler Zeitung' ist die Universitätsleitung selbst aber skeptisch, ob die Aufwertung zu einer Fakultät etwas bringen würde. Der Departementsvorsteher und Informatikprofessor Christian Tschudin sagte der Zeitung zwar, dass das Wachstum des Informatikstudiengangs bald an Grenzen stosse und dass es tatsächlich zusätzliche Ressourcen brauche. Er zweifle aber daran, dass die Gründung einer Fakultät die Attraktivität des Basler Informatikstudiums erhöhe: "Von unserer Seite her sehen wir keinen grossen Gewinn für unsere Studierenden."

Falsche Weichenstellungen in der Vergangenheit

Der IT-Fachkräftemangel habe Folgen für die Wirtschaft in der Region, schreibt Lötscher in seinem Vorstoss. Bereits heute würden Informatikbereiche ausgelagert, oder die benötigten Fachkräfte müssten aus der ganzen Welt eingeflogen werden, weil sie in der Region nicht ausgebildet werden. Dabei wäre die Ausbildung auch in Basel problemlos möglich, so Lötscher.

Ein Grund dafür, dass in Basel vergleichsweise wenig Informatikerinnen und Informatiker ausgebildet werden, seien "falsche Weichenstellungen" in der Vergangenheit. Dazu zählt er, dass für die Informatiklehrgänge der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) Brugg als Hauptstandort gewählt wurde. Brugg liege im Grossraum Zürich. "Wer im Grossraum Zürich seine IT-Ausbildung erhält, wird dort vom Markt umworben und vereinnahmt", heisst es im Vorstoss. Eine weitere falsche Weichenstellung sei die Degradierung der Informatik an der Uni von einem Departement auf die Stufe Fachbereich im Jahr 2010 gewesen.

Im Vorstoss, der vom Grossrat noch behandelt werden muss, wird von der Regierung unter anderem eine Aufklärung dazu verlangt, unter welchen Voraussetzungen der erwähnte Ausbau des Informatikbereichs der Universität Basel ab 2026 möglich wäre, welche finanziellen Mittel dies benötigen würde, und wie die Ausbildung von IT-Fachleuten an der FHNW statt in Brugg auch in der Region Basel stattfinden könnte.