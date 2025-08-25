Solothurn arbeitet papierlos

Abo
Bund realisiert Datenplattform für Bundesbauten
Die Bauherren der Bundesverwaltung wollen eine gemeinsame Datenplattform für die Bewirtschaftung von Bundesbauten schaffen. Unter anderem Zühlke soll dabei helfen.
Loading
Die Bauherren der Bundesverwaltung wollen eine gemeinsame Datenplattform für die Bewirtschaftung von Bundesbauten schaffen. Unter anderem Zühlke soll dabei helfen.
Auf Antrag von 1&1 untersagt das Landgericht Mainz Google, den eigenen Mailservice Gmail bei der Einrichtung von Android-Smartphones zu bevorzugen.
Die Behörde ist unzufrieden mit ihrer aktuellen ERP-Lösung. Trotzdem soll an Microsoft als Lieferant festgehalten werden. Die Migration übernimmt Bossinfo.
Die Mehrheit der börsenkotierten Schweizer Unternehmen nutzt bei der elektronischen Kommunikation einen US-Anbieter. In Europa ist die Situation ähnlich.