Solothurn arbeitet papierlos

Vergangenes Jahr hat das Solothurner Kantonsparlament den digitalen Ratsbetrieb beschlossen . Nun ist das Projekt umgesetzt. Wie die 'Solothurner Zeitung' schreibt, werden seit Anfang August keine Papierdokumente mehr verschickt. Dazu sei ein Ratsinformationssystem implementiert worden, über das die politischen Prozesse digital abgewickelt werden können.

Auch politische Vorstösse werden in Solothurn neu digital eingereicht. Über eine neue Plattform könnten künftig sämtliche Schritte eines Geschäfts nachverfolgt und auch Wortprotokolle und Audiodateien aus der Ratsdebatte eingesehen werden.

Ausnahmen werde es aber auf Wunsch noch geben. Es gebe eine Übergangsfrist bis Ende Jahr, erklärt Markus Ballmer, Leiter der Parlamentsdienste des Kantonsrats gegenüber der 'Solothurner Zeitung' (Paywall). In dieser Zeit werde man auch Schulungen anbieten.

Wie Ballmer weiter sagt, habe man den Budgetrahmen von 720'000 Franken einhalten können. Durch den papierlosen Betrieb erhofft sich der Kanton, Einsparungen zu erzielen. Bislang druckte die Staatskanzlei für den Kantonsrat 1,5 Millionen Blatt Papier jährlich, was mit 80'000 Franken zu Buche schlage.