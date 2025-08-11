Solothurn will Innovationsstandort fördern

Die Standortförderung des Kantons Solothurn war nach eigenen Angaben bis anhin nicht im Bereich Innovation und Technologie aktiv. Wie die Staatskanzlei mitteilt, hat es sich die neue Solothurner Volkswirtschaftsdirektorin Sibylle Jeker (SVP) unter anderem zur Aufgabe gemacht, die Innovationskraft des Kantons zu stärken. Dafür schaffe sie einen neuen Geschäftsbereich "Innovation und Technologie".

Die Stelle solle einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung von innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen im Kanton Solothurn leisten, heisst es weiter. Ihre Aufgabe wird es sein, den Standort national und international zu positionieren.

Mit dem Aufbau des Geschäftsbereichs beauftragt der Kanton die heutige Leiterin der Standortförderung, Monika Beck. Sie habe bereits von 2011 bis 2022 im Kanton St. Gallen die kantonale Fachstelle Innovation geleitet. Zuvor habe sie während acht Jahren bei der St. Galler Standortförderung unter anderem Projektideen mit Innovationspotenzial initiiert und vorangetrieben. Beck verfüge in diesem Bereich über ein grosses nationales Netzwerk, womit die Voraussetzungen für den erfolgreichen Aufbau der Innovationsstelle gegeben seien, so die Staatskanzlei.

Becks bisherige Position übernimmt gemäss der Mitteilung Andreas Gasche, der aktuell den Geschäftsbereich "Solothurner Firmen" leitet. Er habe vor seinem Wechsel zur kantonalen Standortförderung während 29 Jahren die Geschäfte des KMU- und Gewerbeverbandes Kanton Solothurn geführt.