Solothurn will Innovationsstandort fördern

Appenzell Ausserrhoden prüft Exit-Strategie für M365
Die kantonale Verwaltung stellt auf Teams und Exchange Online um. Der Regierungsrat will sich mit einer breiten M365-Einführung beschäftigen, aber auch Alternativen prüfen.
