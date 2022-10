Sonja Meindl stösst zu Microsoft

Sonja Meindl ist neue Leiterin Enterprise Commercial Business bei Microsoft Schweiz. In dieser Funktion ist sie für die grössten Kunden von Microsoft in der Schweiz verantwortlich, teilt das Unternehmen mit. In ihrer neuen Rolle berichtet Meindl direkt an Country Managerin Catrin Hinkel.

Meindl bringt viele Jahre Erfahrung in der IT-Branche mit. Zuletzt war sie Regional Vice President Alps beim Security-Unternehmen Tanium. Davor war sie bei Check Point, wo sie als Country Manager für das Geschäft in der Schweiz und Österreich verantwortlich war. Bis 2012 leitete sie als Regional Director das hiesige Geschäft von McAfee.