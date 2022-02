Sony übernimmt Spieleentwickler Bungie für 3,6 Milliarden

Der Playstation-Hersteller Sony will das Entwicklerstudio Bungie schlucken, das beliebte Computer­spiele wie "Halo" und "Destiny" designet und programmiert. Der Deal soll insgesamt 3,6 Milliarden Dollar schwer sein, wie Sony in einer Mitteilung schreibt. Sony nimmt aber deutlich weniger Geld in die Hand als Microsoft, das für Activision Blizzard 68,7 Milliarden Dollar bezahlen will.