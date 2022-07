Sophos stellt Cybersecurity-Division neu auf

Bislang führte Sophos mit Labs, Ops und AI drei Security-Divisionen. Wie der britische Anbieter von Sicherheitssoftware mitgeteilt hat, werden diese per sofort unter dem Namen Sophos X-Ops geführt.

Das Unternehmen behauptet, dass die neue Einheit "die prädiktiven, realitätsnahen und detailliert recherchierten Bedrohungsdaten aller Teams" vereine, und so "stärkere und innovativere Schutz-, Erkennungs- und Reaktionsfunktionen bereitstellen könne.

"Effektive Cybersicherheit erfordert eine solide Zusammenarbeit auf allen Ebenen, sowohl intern als auch extern", sagt Michael Daniel, President und CEO der, Cyber Threat Alliance, einer Vereinigung von verschiedenen Security-Providern. Nur so könnten Cyberkriminelle schnell und in grossem Umfang entdeckt, analysiert und bekämpft werden. Die Zusammenführung der separaten Teams in Sophos X-Ops zeige, dass Sophos dieses Prinzip verstanden habe, so Daniel.