Spät, aber schnell in die Hybrid-Multi-Cloud

Weniger als die Hälfte der Unternehmen in der Schweiz nutzen aktuell Hybrid- oder Multi-Cloud-Modelle, um ihre IT zu betreiben. Im Vergleich dazu sind es weltweit 60% aller Unternehmen, wie eine von Nutanix in Auftrag gegebene Befragung zeigt. Das überrasche nicht, sagte Beat Müller, Technical Director Schweiz bei Nutanix. Die Schweiz sei in Sachen Cloud immer etwas zurückhaltender gewesen. Das heisse aber nicht, dass sich das nicht rasant ändern werde, so Müller anlässlich der Präsentation der Ergebnisse.

Der heutige On-Premises-Anteil werde in den nächsten Jahren stark sinken, erklärte Müller. Workloads würden einerseits in die Public Cloud verlagert. Andererseits werde es Wachstum bei Hosted Infrastructure Services geben. Das Thema "Swissness" werde auch in der Hybrid-Multi-Cloud-Welt eine grosse Rolle spielen, glaubt Müller. Hiesige Kunden wollen ihre Daten bei einer Schweizer Firma in einem Schweizer Rechenzentrum lagern.

Laut der Befragung wird ein beachtlicher Teil der Unternehmen aber dennoch auf Public Clouds setzen, um ihre gesamte IT-Infrastruktur zu decken. 18% der Unternehmen gab an, dies bis ins Jahr 2026 zu planen. Im gleichen Zeitraum werden reine On-Premises-Deployments gemäss der Befragung von heute 52% auf noch 8% zurückgehen.

Neue Herausforderungen in der Hybrid-Multi-Cloud-Welt

Nutanix hat die Unternehmen auch danach gefragt, warum sie in IT-Infrastruktur investieren – sei es nun On-Prem oder in der Cloud. Die Rückmeldungen würden das breite Spektrum der Unternehmensprioritäten widerspiegeln, so die Mitteilung zur Befragung: Faktoren wie Branche, Unternehmensgrösse, lokale Compliance-Vorschriften, Geschäfts- und Nachhaltigkeitsziele sowie interne IT-Philosophien und -Strategie spielen eine Rolle. Die Befragten in der Schweiz betonten zudem das Thema Nachhaltigkeit als wichtigen Faktor.

Beat Müller, Technical Director Schweiz bei Nutanix

Ein weiteres wichtiges Thema sind Data Services. "Das Datenwachstum in den Unternehmen ist enorm", führte Müller aus. Ob es um File Sharing, Blockstorage oder Objekte gehe, "IT-Anwender müssen sich der Frage stellen, wie agil sie bleiben, wenn es Richtung Multi-Cloud geht". Kann man Daten und Applikationen einfach verschieben, oder gibt es einen Lock-in? Ebenfalls relevant seien Themen wie Disaster Recovery und Business Continuity.

Gleichzeitig werde das Management der IT-Umgebung komplizierter, was neue Skills in Unternehmen erfordere. Es sei wichtig, dass die Firmen sich das nötige Know-how aneignen, so Müller. Im Multi-Cloud-Kontext müsse deshalb eine hohe Automatisierung Ziel sein, ergänzte Peter Goldbrunner, Country Manager Deutschland und Österreich bei Nutanix. So könnten Unternehmen agil bleiben, neue Services rasch bereitstellen und auch den hohen Bedarf an Fachkräften etwas abschwächen.