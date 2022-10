Spezielle IT-Expertise macht sich bezahlt

Erfahrene IT-Supporter mit seltenen Fähigkeiten können rund 20'000 Franken im Jahr mehr verdienen als ihre Berufseinsteiger-Kollegen, die durchschnittlich 68'000 Franken Lohn erwarten dürfen. Das hat eine in diesem Sommer durchgeführte Studie von Robert Half ergeben, zu der im Juni 150 Manager mit Personalverantwortung von Schweizer KMU und Grossunternehmen befragt worden sind. Dabei hat der Personalvermittler die auf tatsächlich vereinbarten Löhnen (Bruttojahresgehälter ohne Zusatzleistungen) basierenden Gehaltsangaben in drei Erfahrungskategorien erfasst: Berufseinsteiger, IT-ler mit durchschnittlichen und solche mit überdurchschnittlichen Qualifikationen.

Interessant ist, dass die Gehaltsunterschiede zwischen Junior und Senior je nach Jobprofil deutlich anwachsen. Sind sie auf Stufe Support noch relativ gering, betragen die Differenzen im Bereich Anwendungsbetreuer schon fast 30'000 Franken und im 1st- und 2nd-Level Helpdesk sogar beinahe 40'000 Franken. Konkret startet der Applikationsbetreuer in der Schweiz mit 79'000 Franken, während sein Kollege mit durchschnittlichem Erfahrungshorizont 97'000 Franken erwarten kann und ein spezialisierter und gefragter App-Betreuer knapp 109'000 Franken. Bei den Helpdesklern erhalten Neulinge 108'000 Franken, erfahrene Berufsleute 128'000 Franken und überdurchschnittlich qualifizierte Personen mit raren Fähigkeiten etwas mehr als 144'000 Franken.

Vergessen gehen sollte auch bei dieser Umfrage nicht, dass "die Löhne der ICT-Fachkräfte stabil sind und unter Betrachtung der Inflation sogar leicht rückläufig", wie zuletzt die ICT-Salärstudie 2022 festgehalten hat.

Nicht allein der Lohn zählt

Aber abgesehen von den eigentlichen Löhnen ist der Robert-Half-Gehaltsstudie auch zu entnehmen, dass 3 von 4 CIOs und CTOs aktuell IT-Mitarbeitende fest einstellen wollen. Besonders gefragt sind IT-Profis mit Know-how in IT- und Cyber-Sicherheit (44%), Leadership und Management (30%), Netzwerkmanagement (28%). Zudem wünschen sich 24% der Befragten Sprachenkenntnisse und gleichviele operatives Wissen.

Weiter kommt die Studie zu dem Schluss, dass die angespannte Situation am IT-Arbeitsmarkt Bewerbende animiert, höhere Gehälter zu verhandeln. Allerdings sei ein angemessenes Gehalt zwar "eine Voraussetzung, aber längst nicht das ausschlaggebende Kriterium bei einer Jobentscheidung", heisst es bei Robert Half. Ausserdem wird darauf hingewiesen, dass ein Mangel an Flexibilität und eine schlechte Work-Life-Balance die grössten Sorgen der IT-Personalverantwortlichen bei der Mitarbeitendensuche sind. Ein anderer Sorgenpunkt bildet für sie die Mitarbeitendenbindung, also insbesondere das Fehlen von Karriereoptionen oder die hohe Arbeitsbelastung.

Im "War for Talent" seien 60% der befragten Arbeitgeber davon überzeugt, dass sie mehr Transparenz bei den Themen Diversity, Equity & Inclusion (DIE) und Environment, Social & Governance (ESG) schaffen müssen, so die Befragung weiter. Das gelte sowohl für Mitarbeitende die man gewinnen wolle als auch für die, die man im Unternehmen halten wolle, meinen die Studienverfasser. Starke Unternehmenswerte verbessern die Mitarbeitendenfindung und -bindung, hätten 71% der Befragten angegeben. "Unternehmen, denen es nicht gelingt, DEI und ESG vollumfänglich in ihrer Employer-Branding-Strategie zu integrieren, werden mittel- bis langfristig im anhaltenden War for Talent schlechter positioniert sein", meinen die Experten des Persomnaldienstleisters.

Zudem haben die Auswertungen ergeben, dass im Zuge steigender Lebenshaltungskosten 37% der Unternehmen dauerhaft steigende Gehälter anbieten wollen und 30% ihre Homeoffice-Möglichkeiten ausweiten wollen, um Fahrtkosten zu reduzieren. Ausserdem setzen je 28% der Befragten auf Mitarbeitergeschenke und einmalige Bonuszahlungen zur Steigerung der Attraktivität als IT-Arbeitgeber.