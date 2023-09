Spionagefirma NSO Group nutzt brandneue Apple-Lücken

In Apple-Geräten klaffen derzeit Lücken, die bereits ausgenutzt werden. Ein Wallet für die Verwaltung von Kreditkarten und Verkehrstickets ( CVE-2023-41061 ) und die Bildverarbeitung ImageIO ( CVE-2023-41064 ) weisen demnach kritische und bis vor kurzem unbekannte Schwachstellen auf.

Nach einem Bericht des Citizen Lab an der University of Toronto greift die umstrittene Spionagefirma NSO Group über die Lücken Personen an. Demnach können betroffene Geräte ohne Interaktion der User infiziert werden. Wer Opfer von "Blastpass"geworden ist, hat Citizen Lab nicht mitgeteilt. Die Organisation fand die ausgenutzte Lücke aber auf einem persönlichen Gerät einer Organisation der Zivilgesellschaft