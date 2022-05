Spital-IT-Riese Dedalus soll vor dem Verkauf stehen

Der Spital-IT-Dienstleister Dedalus mit Sitzen in Bonn und Florenz soll vor dem Verkauf stehen. Dies berichtet die ' Börsen-Zeitung ' (Paywall). Der Pariser Finanzinvestor Ardian, der aktuell die Mehrheit an Dedalus hält, soll dem Bericht zufolge "in den kommenden Wochen einen Auktionsprozess starten, der sich vornehmlich an andere Private-Equity-Firmen richten soll". Mithelfen sollen die Investmentbanken Morgan Stanley und UBS, so der Bericht, der sich auf mehrere mit der Sache vertrauten Personen beruft.

Dedalus bietet Krankenhausinformationssysteme (KIS) und erzielt im DACH-Raum nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von 222 Millionen Euro, was ein Drittel des Gesamtumsatzes sei. In Deutschland, Österreich und der Schweiz zählt man über 1500 Krankenhäuser zu seiner Kundschaft, wie das Unternehmen in einer Promotion auf unserer Schwesterplattform 'Medinside' von sich selbst schrieb.

Weder Dedalus noch Ardian wollten das Gerücht auf Anfrage von inside-it.ch kommentieren.