Splunk entlässt Hunderte Angestellte

"Der Gesamtmarkt ist geschrumpft, und wir gehen davon aus, dass das makroökonomische Umfeld auf absehbare Zeit unberechenbar bleiben wird", schrieb Splunk-CEO Gary Steele in einer E-Mail an die Angestellten. Dabei betonte er auch, dass die Umstrukturierung in keinem Zusammenhang mit der 28-Milliarden-Übernahme von Splunk durch Cisco stehe.