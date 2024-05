Sportradar holt Google-Mann als KI-Chef

Sportradar hat einen KI-Experten von Google als neuen Chief Technology Officer (CTO) und Chief Artificial Intelligence Officer (CAIO) eingestellt. Behshad Behzadi soll in seiner Position insbesondere die Verwendung von KI in den Services des St. Galler Sportdatenaufbereiters forcieren. Dies soll es dem Unternehmen ermöglichen, Sportfans "hyper-personalisierte" Services bieten zu können.

Darüber hinaus soll Behzadi intern Prozesse optimieren und die operationelle Effizienz erhöhen. Er wird in St. Gallen stationiert sein und ist direkt dem CEO Carsten Koerl unterstellt.

Behshad Behzadi hat ab 2006 in Zürich für Google gearbeitet. Laut Sportradar hat er im Laufe seiner Tätigkeit für den Suchmaschinenriesen grosse Erfahrung in Bereichen wie Suchalgorithmen, Spracherkennung, Machine Learning und generative KI gewonnen. Er sei massgeblich an der Entwicklung von Google Assistant, Google Lens und Google Smart Display beteiligt gewesen. Zuletzt habe er den Bereich Conversational AI von Google Cloud geleitet.

Sportradar mit Hauptsitz in St. Gallen beliefert Sportverbände wie die Uefa oder das IOC, Sportmedien und Sportwetten-Anbieter mit Daten. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 3900 Mitarbeitende, die 2023 einen Umsatz von 878 Millionen Euro erwirtschafteten.