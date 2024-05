Squarespace wird für 6,9 Milliarden verkauft

Squarespace wird vom britischen Private-Equity-Unternehmen Permira übernommen. Permira bezahlt laut Mitteilung 44 US-Dollar pro Aktie, "was einer Transaktion im Wert von über 6,6 Milliarden Dollar auf Basis des Eigenkapitalwerts und etwa 6,9 Milliarden Dollar auf Basis des Unternehmenswerts entspricht". Nach Abschluss der Transaktion werde Squarespace von der Börse genommen und zu einem privat geführten Unternehmen, heisst es weiter.

Die Firma mit Hauptsitz in New York wurde 2004 gegründet und bietet vor allem SaaS-Lösungen im Baukasten-System für die Erstellung und das Hosting von Websites an. Rund 1800 Mitarbeitende erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von 867 Millionen Dollar. Seit 2021 ist Squarespace an der Börse notiert.

"Das Squarespace-Ökosystem bietet KMU ein breites Angebot – von Nachfragegenerierung bis hin zu leistungsstarken Zahlungslösungen, die alle nahtlos mit der intuitiven GenAI verknüpft sind", erklärt Andrew Young, Partner bei Permira, in der Mitteilung. Man werde weiter in diese Tools investieren.

Der Gründer und CEO von Squarespace Anthony Casalena werde einen erheblichen Teil seines bestehenden Eigenkapitals übertragen und nach der Transaktion weiterhin einer der grössten Anteilseigner bleiben. "Er wird auch weiterhin als CEO und Vorstandsvorsitzender von Squarespace fungieren und das Unternehmen zusammen mit dem derzeitigen Führungsteam in allen Aspekten seiner Tätigkeit leiten", so die Mitteilung.