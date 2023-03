St. Gallen gibt sich als Digitalisierungs-Turbo

In vielen Departementen der St.Galler Regierung stehen momentan IT-Projekte an. Im kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht 2022 blickt der Kanton auf das vergangene Jahr zurück: "Die IT-Bildungsoffensive trägt Früchte", heisst es zum Beispiel. Auch die weiteren digitalen Prozesse hielt die Regierung im Bericht fest und wie sie sich weiterentwickeln sollen.

Keine gedruckten Berichte mehr

Der jährliche Bericht erscheint ab diesem Jahr nur noch über eine Online-Plattform. "Die St. Galler Regierung will die Digitalisierung und Papier sparen", so die Begründung. Die Ausführungen zu den einzelnen Departementen wurden mit multimedialen Inhalten ergänzt. "In kurzen Videos erklären die Mitglieder der Regierung, was ihre persönlichen Höhepunkte waren und was sie geärgert hat", wirbt die Staatskanzlei für das neue Angebot. In Thementexten könnten Interessierte "in die vielfältige Arbeit des Kantons eintauchen".

Auf der neuen Plattform werden in Zukunft alle digital umgesetzten Berichte der Regierung, der Departemente und der Staatskanzlei sowie der Ämter und Fachstellen publiziert. Die Regierung beruft sich dabei auf ihre Schwerpunktplanung und dort auf die beiden Punkte "Digitalen Wandel gestalten" und "Klimaschutz stärken".

So steht's um die IT-Bildungsoffensive

Ein grosses Einzelvorhaben für das Schwerpunktziel "Digitalen Wandel gestalten" ist die IT-Bildungsoffensive. Seit Mitte Mai 2022 können sich Lehrerinnen und Lehrer aus dem Kanton St. Gallen auf der Plattform "Aprendo" in Informatik-Themen weiterbilden.

Bis Ende 2022 zählte die Plattform laut dem Geschäftsbericht 4808 aktive Nutzerinnen und Nutzer, bereits 9076 Weiterbildungsstunden sind auf der Plattform absolviert worden. Insgesamt kostet das Programm zur Bekämpfung des IT-Fachkräftemangels rund 75 Millionen Franken auf 8 Jahre.

Auch in anderen Schwerpunkten trage die Offensive Früchte. In der Berufsbildung testen Pilotklassen Blended-Learning-Modelle. Am GBS St.Gallen findet der Unterricht in einem eigens dafür umgebauten offenen Lernraum statt. Und die Ostschweizer Fachhochschule fokussiert sich weiter auf Künstliche Intelligenz. "Dozierende und Studierende ohne Informatikhintergrund wurden in KI-Modulen ausgebildet", heisst es.

St.Gallen setzt auf Easygov

Im Jahr 2022 wurde ausserdem eine Portalstrategie für E-Government-Dienstleistungen erarbeitet. Die Umsetzung startet dieses Jahr. Man wolle damit "E-Gov-Dienstleistungen zur Bevölkerung und zu den Unternehmen bringen". So müssen diese für Behördengänge nicht zur Verwaltung oder ins digitale Rathaus kommen.

Die Leistungen des Kantons befinden sich dann nicht an einem zentralen Ort im Internet, sondern an verschiedenen Punkten, an denen die Bürgerinnen und Bürger direkt davon profitieren und die Services nutzen können.

Weiter plant der Ostschweizer Kanton einen Online-Schalter für das Handelsregister – auf der Easygov.swiss-Plattform. Erst kürzlich verkündete der Bundesrat, dass er die Plattform ausbauen will. Sie soll zu einem nationalen "One-Stop-Shop" werden und so Behörden verpflichten, ihre Verwaltungsleistungen auf Bundesebene auf der Plattform anzubieten ."Die vorgesehene Anbindung an das nationale Portal EasyGov.swiss wird für die Kundinnen und Kunden des Handelsregisters viele Vorteile bringen", meint Clemens Meisterhans, Leiter des kantonalen Amtes für Handelsregister und Notariate.