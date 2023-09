St. Gallen stellt 10 Millionen für Startups bereit

"Im Kanton St. Gallen ist in den letzten Jahren eine erfolgreiche Gründerszene entstanden", schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung. Diese "erfreuliche Entwicklung" sei den ansässigen Forschungseinrichtungen wie der Universität St.Gallen, der Ostschweizer Fachhochschule OST, der Empa und dem Kantonsspital St. Gallen zu verdanken. Auch die IT-Bildungsoffensive und die gute Verfügbarkeit von Fachkräften hätten dazu beigetragen.

"Jedoch hinkt der Kanton St.Gallen in der Entwicklung und Förderung von Startups und Spinoffs mit skalierbarem Geschäftsmodell anderen Kantonen in einigen Bereichen noch hinterher", konstatiert die Regierung. Tatsächlich weist der "Swiss Startup Radar 2022/2023" die mit Abstand höchste Startup-Dichte im Kanton Zürich aus. Dann folgen Zug, Waadt, Genf und Bern. St. Gallen liegt noch hinter anderen Kantonen wie Basel-Stadt, Luzern und Aargau.

Um das zu ändern, hat die Regierung, basierend auf einer Studie des Center for Entrepreneurship der Universität St. Gallen, ein Umsetzungskonzept mit verschiedenen Massnahmen zur Förderung verabschiedet. Dafür wird die Regierung beim Kantonsrat einen Sonderkredit im Umfang von voraussichtlich 10 Millionen Franken beantragen.

Die Strategie sieht den Kanton an verschiedenen Fronten gefordert: "So soll er als Impulsgeber Startup-Anlaufstellen in den Forschungs- und Bildungsinstitutionen anregen, die Zugänge zu Wissens- und Technologietransferstellen optimieren und eine zentrale Anlaufstelle etablieren, die den digitalen sowie physischen Gründungsprozess vereinfacht."

Startups fehle es im Kanton insbesondere in der Wachstumsphase auch an Finanzierungsmöglichkeiten. Was sie zum Abwandern bewege. Um die Finanzierungslücke zu schliessen, soll die die Stiftung Startfeld gestärkt werden. Weiter will sich der Kanton an einem Accelerator-Programm für nationale und internationale Startups beteiligen. "St. Gallen kann sich so zu einem international anerkannten Hub für Startups entwickeln", erhofft sich die Regierung.