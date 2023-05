St. Gallen: Wo das "Digital Talents Program" harzt

Vor über einem Jahr kündigte der Kanton St. Gallen im Rahmen seiner IT-Bildungsoffensive ein Pilotprojekt mit dem Namen Digital Talents Program an. Gesucht wurden dafür hochmotivierte Talente mit einem Sek-II-Abschluss, die in einem einjährigen Trainingsprogramm den Einstieg in die ICT-Berufswelt schaffen wollten. Der Kanton investierte hierfür 1,3 Millionen Franken.