St. Galler Gemeinden kaufen gemeinsam Hardware

26. August 2025 um 13:33
Abo
image
Foto: Stadt Gossau (SG)

Die Gemeinden Eggersriet, Flawil und Häggenschwil sowie die Städte Gossau und Wil wollen ihre Computer-Clients erneuern. Für eine Beschaffung spannen sie zusammen.

Die St. Galler Gemeinden Eggersriet, Flawil und Häggenschwil sowie die Städte Gossau und Wil betreiben heute vergleichbare Client-Infrastrukturen. Wie es in einer Ausschreibung auf der Beschaffungsplattform Simap heisst, sei die bestehende IT-Hardware teilweise veraltet und soll im Rahmen geplanter Lifecycle-Strategien ersetzt werden.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Genfer Wirtschaftsstrategie soll auch digitalen Sektor stärken

Der Kanton Genf hat eine neue Wirtschaftsstrategie ausgearbeitet. Sie definiert die digitale Wirtschaft als aufstrebenden Sektor.

publiziert am 26.8.2025
imageAbo

Nach 20 Jahren: SBB verabschiedet sich von Citrix

Die Bundesbahnen wollen eine zukunftsfähige Nachfolgelösung für ihre bisher Citrix-basierte Server-Based-Computing-Plattform.

publiziert am 26.8.2025
imageAbo

EFK ist vorsichtig optimistisch für IT-Projekt Asalfutur

Die Finanzkontrolle sieht beim IT-Projekt der Arbeitslosenversicherung Fortschritte und geht mit "vorsichtigem Optimismus" von einer erfolgreichen Einführung aus.

publiziert am 26.8.2025
imageAbo

Bund realisiert Datenplattform für Bundesbauten

Die Bauherren der Bundesverwaltung wollen eine gemeinsame Datenplattform für die Bewirtschaftung von Bundesbauten schaffen. Unter anderem Zühlke soll dabei helfen.

publiziert am 25.8.2025