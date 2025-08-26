St. Galler Gemeinden kaufen gemeinsam Hardware

Genfer Wirtschaftsstrategie soll auch digitalen Sektor stärken
Der Kanton Genf hat eine neue Wirtschaftsstrategie ausgearbeitet. Sie definiert die digitale Wirtschaft als aufstrebenden Sektor.
