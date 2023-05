St. Galler Justiz muss vorwärts machen mit der Digitalisierung

Die Rechtspflegekommission des Kantons St. Gallen hat ihren Bericht über die Prüfungstätigkeit der Jahre 2022/2023 verabschiedet. Ein Schwerpunktthema war die Digitalisierung in der Justiz, bei der es offenbar noch viel zu tun gibt. Mögliche Digitalisierungspotenziale "liegen brach", so der Bericht.

Rechtliche Herausforderungen bei Justitia 4.0

Das Projekt "Justitia 4.0" ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kantone und der eidgenössischen Justizkonferenz und will die Schweizer Justiz digitalisieren. Insbesondere sollen Papierakten durch elektronische Dossiers ersetzt und die Arbeitsumgebung sowie die Infrastruktur in der Justiz optimiert werden.

Die Gerichte im Kanton St.Gallen stehen dem Projekt derzeit teilweise skeptisch gegenüber, heisst es im Prüfungsbericht. Sie befürchten demnach, dass zu wenig auf die Bedürfnisse und Besonderheiten der Prozessführung der verschiedenen Instanzen eingegangen wird. Eine Herausforderung stellen auch die rechtlichen Rahmenbedingungen dar.

Die Unsicherheit bezüglich des Realisierungszeitpunkts von Justitia 4.0 verhindert, dass auf allen Ebenen der Justiz auch bezüglich der Arbeitsweise auf digitales Arbeiten umgestellt wird. Alleingänge seien dabei nicht zielführend.

Potenziale liegen brach

Die Rechtspflegekommission hat verschiedene Institutionen besucht und liess sich bei ihnen über bereits digitalisierte Bereiche, bevorstehende Digitalisierungen, die Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs sowie die Involvierung von Mitarbeitenden in Digitalisierungsprojekte informieren.

Sie traf dabei auf unterschiedlich ausgeprägte digitalisierte Prozesse, die teilweise auch einen Nachholbedarf offenlegen. So druckt beispielsweise das Kreisgericht Eingaben, welche über den elektronischen Rechtsverkehr eingereicht wurden, weiterhin aus und führt die Verfahrensakten in Papierform weiter. Für das Kreisgericht würden elektronische Eingaben einen beträchtlichen Mehraufwand verursachen, heisst es im Bericht.

Eine andere Institution hingegen führe möglichst alle Akten elektronisch und scannt ergänzend physische Akten ein, um den Verfahrensbeteiligten die digitale Akteneinsicht zu ermöglichen.

In der Rechtspflegekommission nehme man grundsätzlich wahr, dass die Gerichte die Digitalisierung vor sich herschieben. Am Kreisgericht St. Gallen werde wenig bis gar nichts in die Weiterentwicklung oder Transformation investiert, obwohl die Digitalisierung "Chancen bietet, Prozesse zu optimieren und damit die Geschäftslast zu reduzieren". Digitalisierungspotenziale würden "brach liegen", Optimierungen würden nicht angestrebt, so der Bericht.