St. Galler Spitäler modernisieren Patientenportal

ChatGPT trotz Kritik auf Apples Wunschzettel
Das neue GPT-5 steht wegen Sicherheitsproblemen in der Kritik. Der iPhone-Konzern will das Modell trotzdem in sein iOS-Betriebssystem integrieren.
Die grössten Posten sind internes IT-Personal, Lizenzen und Infrastruktur. KPMG geht aufgrund der Entwicklungen in Bereichen wie KI, Analytics und Automatisierung bei Spitälern von steigenden IT-Kosten aus.
Zürich plant ein KI-Projekt, das in den städtischen Hallenbädern schwere Badeunfälle verhindern soll. An fliessenden Gewässern funktioniert das System aber nicht.
Die Einbürgerung und die Prozesse rund um die Aufenthaltsbewilligung von Ausländern will das Staatssekretariat für Migration in den nächsten sieben Jahren digitalisieren.