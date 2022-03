Staatstrojaner-Hersteller Finfisher meldet Insolvenz an

Um Finfisher, den Münchner Hersteller der Überwachungssoftware Finspy, ist es schon länger ruhig geworden. 2019 hatten die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), Reporter ohne Grenzen, Netzpolitik.org und das European Center for Constitutional and Human Rights Strafanzeige gegen das Unternehmen eingereicht. Sie warfen Finfisher unter anderem vor, Spionage-Software ohne Genehmigung an die Türkei geliefert zu haben.