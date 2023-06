Stabübergabe bei Alibaba

Der chinesische Internetriese Alibaba hat bekannt gegeben, dass der bisherige Verwaltungsratspräsident und CEO Daniel Zhang seine Führungspositionen im Konzern per Mitte September abgeben wird. Sein Nachfolger als VR-Präsident wird Joe Tsai. Dieser ist schon seit 1999 bei Alibaba und in den USA vor allem als Besitzer des Basketball-Teams Brooklyn Nets bekannt.

Den Posten als CEO soll Eddie Wu übernehmen. Wu war zusammen mit Jack Ma einer der Mitgründer von Alibaba, blieb aber bisher eher im Hintergrund. Er übernimmt auch den Verwaltungsratssitz von Daniel Zhang.

Zhang wird also weitgehend entmachtet. Er bleibe aber beim Unternehmen, so Alibaba, und werde weiterhin den Cloud-Bereich leiten.

Alibaba leidet in den letzten Jahren unter mangelhaftem Wachstum und einem langsam aber stetig sinkenden Aktienkurs. Ende März gab das Unternehmen bekannt, dass es sich in 6 unabhängige Einzelunternehmen aufspalten will. Eines davon wird das Cloud-Business betreiben. Es ist also gut möglich, dass Daniel Zhang als neuer CEO dieses Cloud-Unternehmens fungieren wird. Zu seinen potentiellen Kunden werden auch Schweizer Bundesbehörden gehören.