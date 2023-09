Stadt Bern digitalisiert amtliche Meldungen

Der 'Anzeiger Region Bern' war lange Jahre das offizielle Publikationsorgan für amtliche Meldungen der Stadt Bern. Er wurde in gedruckter Form allen Haushalten in der Stadt einmal in der Woche zugestellt. Nun kommt bald das Aus für das altehrwürdige Amtsblatt. Der Trägerverein, der Gemeindeverband Anzeiger Region Bern, hat beschlossen, sich per Ende 2023 aufzulösen.

Der Grund ist, dass die Stadt ab 2024 amtliche Meldungen nur noch in elektronischer Form publizieren will. Als Plattform hat sie dafür "ePublikation für Gemeinden und Städte" gewählt. Zur Trägerschaft gehören neben dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mehrere Kantone und der Schweizerische Gemeindeverband.