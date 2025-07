Stadt Bülach gibt der IT mehr Gewicht

Bülach drückt bei der Digitalisierung der Stadtverwaltung aufs Tempo. Der Stadtrat hat eine neue Digitalstrategie genehmigt, eine neue Abteilungsleiterin für das Ressort Finanzen und Informatik gewählt sowie zusätzliche Stellenprozent für den Bereich Informatik gesprochen.

In der erneuerten ICT-Strategie 2025-2029 schreibt die Stadt nach eigener Aussage fest, wie sie zukünftig digital arbeiten will. Dabei definiert sie fünf Schwerpunkte: Den Mitarbeitenden sollen erstens die notwendigen Kompetenzen für die Arbeit mit ICT-Mitteln vermittelt werden. Zweitens sollen Datenschutz sowie Sicherheit durch Technologie gewährleistet und durch regelmässige Trainings kontinuierlich verbessert werden. Drittens seien die Prozesse von Medienbrüchen zu befreien oder gleich digital zu entwerfen. KI werde viertens zur Effizienzsteigerung und Prozessoptimierung genutzt, allerdings mit "Bedacht", wie es in der Strategie heisst. Fünftens werde bei der Datenverarbeitung Wert auf die Datenhoheit und die Souveränität gelegt. Allerdings sieht die Strategie für die Datenverwaltung die Microsoft-Cloud vor, was mit zusätzlichen Herausforderungen bei Datenhoheit und Souveränität verbunden sein dürfte.

Das Ziel der Strategie sei es, dass interne und externe Anspruchsgruppen von einfachen und gut ausgebauten digitalen Angeboten profitieren können. Der Entscheid über Investitionen erfolge ausschliesslich aus wirtschaftlichen Gründen: Die Technologien müssen grossen Nutzen bringen und die Ausgaben optimieren.

Abteilungsleiterin Finanzen und Informatik

Die Strategie fällt in die Zuständigkeit der künftigen Abteilungsleiterin Finanzen und Informatik. Einer Mitteilung des Stadtrats zufolge wurde Angela Suter auf diesen Posten gewählt. Sie trete die Stelle per 1. Dezember 2025 an und übernehme per Anfang 2026 die Nachfolge des in den Ruhestand tretenden Markus Wanner.

Suter habe nach ihrer Verwaltungslehre verschiedene Weiterbildungen absolviert und schliesse noch in diesem Jahr den MAS in Public Management an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) ab. Seit ihrem Lehrabschluss sei Suter in Finanzverwaltungen verschiedener Zürcher Gemeinden tätig gewesen, zuletzt als Bereichsleiterin Finanzen in Regensdorf.

Mehr Stellen im Bereich Informatik

Schon bevor Suter die Abteilungsleitung übernimmt, soll der Bereich Informatik der Stadt Bülach personell aufgestockt werden. Laut einer weiteren Mitteilung hat der Stadtrat den Stellenplan per 1. September 2025 von 790 auf 990 Stellenprozente erhöht.

Die zusätzlichen Personalkosten von 87'000 Franken für das Jahr 2025 habe der Stadtrat im Rahmen seiner Kreditkompetenz genehmigt, wie er mitteilt. Auf die künftigen Stelleninhaber kommt die Umsetzung der ICT-Strategie zu. Ferner würden ab 2026 neue kantonale gesetzliche Bestimmungen in Kraft treten, die immer mehr digitale Prozesse verlangten. Dafür brauche es laut dem Stadtrat neue Funktionen und zusätzliche Stellenprozente.