Stadt Luzern kriegt einen neuen CIO

Patrick Studer wird neuer CIO der Stadt Luzern und übernimmt per 1. Januar 2026 die Leitung der Dienstabteilung Zentrale Informatikdienste (ZID). Der 40-Jährige ist zurzeit Mitglied der Direktion bei der CSS Versicherung in Luzern und folgt in seiner neuen Rolle auf Markus Hodel. Dieser werde nach 36 Jahren bei der Stadt die Leitung der ZID Ende 2025 abgeben und dann per April 2026 frühzeitig in Pension gehen, wie es in einer Mitteilung heisst.

"Ich danke Markus Hodel ganz herzlich für sein unermüdliches Engagement für eine zeitgemässe und zukunftsorientierte Informatik der Stadt Luzern", sagt Stadträtin Franziska Bitzi Staub.

60 Mitarbeitende in der IT-Organisation

Der Stadtrat hat gemäss der Mitteilung die Anstellung von Studer mit einem Beschluss vom 2. Juli genehmigt. In seiner künftigen Rolle verantwortet er mit einem 60-köpfigen Team die ICT-Infrastruktur der Stadt Luzern. Dazu gehört die Sicherstellung von IT-Betrieb und Security der Stadtverwaltung, der Volksschulen und weiteren Organisationen aus dem öffentlichen Bereich.

Der gelernte Informatiker mit eidgenössischem Diplom HF in Business Solution startete seine Karriere bei der Emmi Gruppe. 2008 wechselte Studer zur CSS Versicherung, wo er verschiedene Rollen innehatte. Seit knapp acht Jahren ist er Mitglied der Direktion und Abteilungsleiter Systemtechnik & Data Competence Center. Dabei verantwortet er mit rund 80 Mitarbeitenden den Betrieb sowie die strategische Weiterentwicklung komplexer IT-Infrastrukturen.

Mit seiner Berufserfahrung, einem Masterabschluss of Advanced Studies (MAS) in Leadership and Management sowie einer Weiterbildung zum Chief Digital Officer sei er mit innovativen Technologien sowie mit effektiver Führung vertraut, schreibt die Stadt. "Ich bin froh und überzeugt, dass wir mit Patrick Studer eine Persönlichkeit gewinnen konnten, die sich mit viel Freude, Innovationsdrang und einem breiten Erfahrungsschatz für die Interessen der Stadt Luzern einsetzen wird", so Stadträtin Staub in der Mitteilung.