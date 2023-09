Stadt Zürich publiziert Visualisierungs-Tool zum Strassenlärm

Lärm macht krank – und zwar nicht nur im extrem lauten Bereich. Schon eine Dauerbelastung von rund 25 Dezibel kann Schlaf und Konzentration stören. Auf Dauer erhöht der Lärm den Stresslevel und die Anfälligkeit für Depressionen. Ab etwa 60 Dezibel schüttet der menschliche Körper nämlich Stresshormone aus.

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) hat die Grenzwerte für Wohnbereiche deshalb am Tag auf 60 Dezibel und in der Nacht auf 50 festgelegt. Der Alarmwert liegt bei 70 beziehungsweise 65 Dezibel. Jeweils 10 Punkte auf der Dezibelskala bedeuten eine Verdoppelung der subjektiv wahrgenommenen Lautstärke.

140'000 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich müssen allerdings beständig höhere Werte ertragen als vom Bafu vorgesehen. Rund ein Drittel der Stadtbevölkerung wohnt demnach in einem Gebäude mit übermässiger Belastung durch Strassenlärm. Die Wohnungen von 10'000 Personen erreichen sogar die Alarmstufe.

Kanton und Gemeinden sind in solchen Fällen verpflichtet zu reagieren, wie dies in der eidgenössischen Lärmschutz-Verordnung (LSV) vorgesehen ist. Die Stadt Zürich setzt dafür in erster Linie auf Tempo 30, lässt sich aber Zeit: Die Tempo-30-Umsetzung soll bis 2035 abgeschlossen sein. Wo das nicht reicht, sollen bis spätestens 2045 lärmarme Beläge verbaut werden. In Kombination mit der E-Mobilität erhofft sich die Stadt damit eine Lösung der Probleme.

Vorübergehend hat die Stadt nun eine Visualisierung veröffentlicht, mit der man die Lärmemissionen an den rund 4500 besonders lärmigen Strassenabschnitten anschauen kann. Der "Immissionsviewer Strassenlärm 4D" zeigt die Belastung einzelner Stockwerke von Gebäuden. Man kann sie in einer Zeitachse abgleichen mit Tempo 30 und anderen Massnahmen.

Feuerrot ist zum Beispiel alles direkt an der Hardbrücke entlang der Rosengartenstrasse bis hoch zum Bucheggplatz. Dank der Zeitstrahlfunktion sieht man, dass Wohnungen in den oberen Stockwerken mit Tempo 30 auf gelb wechseln, mit lärmarmem Belag ab 2045 werden dann fast die ganzen Wohnblocks gelb, was auch mit Elektromobilität bleibt.

Man kann also zusammenfassen: Die Lärmbelastung bleibt an der Rosengartenstrasse auch mit Tempo 30 und Elektroautos beachtlich. Im obersten Stockwerk sieht man dann zwar sogar einige grüne Fenster, unter den strengeren Grenzwerten der Nacht wechseln diese aber wieder auf gelb, also über den Grenzwert.