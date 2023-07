Stadt Zürich zieht eine erste Container-Bilanz

Die Stadt Zürich baut gemeinsam mit ihrem IT-Dienstleister Ti&m eine neue Container-Managment-Plattform (CMP) auf der Basis von Google Anthos auf. Für Aufbau, Einführung, Integration und Betrieb für 5 Jahre erteilte die Organisation und Informatik der Stadt Zürich (OIZ) einen Zuschlag von knapp 14 Millionen Franken an den IT-Dienstleister.

In einem bei Google veröffentlichten Blogeintrag zieht Reto Hirt, Leading IT Architect beim OIZ, nun eine Zwischenbilanz zu den Arbeiten an der Multi-Cloud-Kubernetes-Plattform.

Hinter dem Projekt steckt die Idee, Vorteile von Cloud-Services nutzen zu können, ohne alle Applikationen in die Public-Cloud verlagern zu müssen. Die CMP umfasst laut dem Beitrag 2 Bereiche: die Delivery Platform, die nur vor Ort ausgeführt wird, und die Runtime Platform, die in Zukunft bei Bedarf auf die Cloud erweitert werden kann. Über die Plattform liesse sich die Anwendungslandschaft vereinfachen, ausserdem liessen sich neue Apps schneller integrieren, wie es im Blogbeitrag heisst.

Letzteres sei auch in der Zusammenarbeit mit externen IT-Dienstleistern relevant. Denn diese könnten Apps in ihrer eigenen Umgebung entwickeln und anschliessend auf die städtische CMP-Lösung übertragen. Auf diese Weise habe die Stadt beispielsweise ein Mieterportal integriert, das von einem externen Softwareanbieter entwickelt wurde. Neue Anwendungen liessen sich automatisiert als Self-Service in Betrieb nehmen, so Hirt. Als weiteren Vorteil der neuen Plattform nennt er die Möglichkeit, zu skalieren, was Ausfälle reduziere.

Derzeit wird die Plattform in den beiden Rechenzentren der Stadt Zürich betrieben. Mittelfristig könnte eine Migration in die Public-Cloud anstehen, so Reto Hirt in einem bei Ti&m publizieren Interview.

Insgesamt habe die Stadt seit dem ersten Go-live gut 50 Applikationen in die neue Plattform integriert, heisst es weiter. Hunderte weitere sollen noch folgen. Wie Reto Hirt ausführt, habe sich durch das Projekt auch die Verhaltensweise im Team geändert. Man arbeite besser zusammen und die Transformation zu mehr Self-Service und Cloud-Ideologie habe sich verstärkt.