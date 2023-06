Ständerat will wissen, wie es bei der Armee um Drohnen steht

Der Ständerat will vom Bundesrat Antworten zu militärischen Drohnen. In einem Bericht soll die Regierung darlegen, ob die Armee weitere unbemannte Luftfahrzeuge beschaffen soll.

Oppositionslos hiess der Ständerat ein Postulat des Urner FDP-Ständerats Josef Ditti gut. Der Bundesrat war mit dem Auftrag einverstanden.

Die technologische Entwicklung von Drohnen, Robotik und Künstlicher Intelligenz verläuft rapide, schreibt Dittli. Die Schweizer Armee setze zwar bereits Drohnen als Sensoren ein. Im Ländervergleich sei die Schweiz im Bereich der militärischen Drohnentechnologie aber in Rückstand geraten. Weiter begründet er seinen Vorstoss mit den Erfahrungen des Ukraine-Kriegs. Es zeige sich, dass der Einsatz von Drohnen für Streitkräfte unerlässlich geworden sei.

Geklärt haben will Dittli unter anderem auch, wie in Zusammenarbeit mit Hochschulen und Unternehmen Drohnentechnologie und Drohnen-Abwehrsysteme entwickelt werden könnten. Er sieht gute Voraussetzungen, da die Schweiz in der zivilen Drohnentechnologie dank der Hochschulen und hiesigen Startups führend sei. Eine Entwicklung von Fähigkeiten für die Armee ergäbe Synergien für den Technologiestandort Schweiz, schreibt Dittli in seinem Postulat.