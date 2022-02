Starke PC-Nachfrage treibt Dells Zahlen

Dell wiederholt in der Veröffentlichung seiner letztjährigen Zahlen immer wieder ein Wort: Rekord. Für das am 31. Januar beendete Geschäftsjahr 2022 wurde ein Umsatz von gut 101 Milliarden Dollar ausgewiesen. Ein Plus von 17% gegenüber dem Vorjahr aufgrund des anhaltenden Wachstums in allen Geschäftsbereichen und Rekord-PC-Auslieferungen, heisst es in der Mitteilung. Gut sah es demnach auch beim Betriebsergebnis aus, das mit 4,7 Milliarden Dollar einer Steigerung von 26% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn habe 4,9 Milliarden Dollar betragen.

Die Zahlen überraschen wenig, da der Konzern schon in den vergangenen Quartalen von der starken PC-Nachfrage profitiert hatte und deutliche Umsatzzuwächse ausweisen konnte.

Jeff Clarke, Co-COO von Dell Technologies, betont denn auch, dass das Geschäftsjahr 2022 das beste Jahr in der Firmengeschichte gewesen und die langfristigen Wachstumsziele übertroffen worden seien.

Die Lobeshymnen, die sich der Konzern selbst singt, relativiert sich, wenn man weiss, dass Dell schon weit vor der Corona-Krise im Sommer 2018 angekündigt hatte, bis zum Geschäftsjahr 2022 die Umsatzgrenze von 100 Milliarden Dollar zu reissen. Das wurde jetzt zwar erreicht, allerdings mit der Nachfrage aus dem rasanten Wandel zum Homeoffice durch die Pandemie. Die Investoren scheinen das nicht übersehen zu haben, jedenfalls sackte mit Veröffentlichung der Zahlen der Kurs um fast 7% ab.

Konkret stammte rund ein Drittel des Umsatzes des letzten Geschäftsjahres von der Infrastructure Solutions Group. Diese erwirtschaftete 34,4 Milliarden Dollar und trug mit 3,7 Milliarden Dollar zum Betriebsergebnis bei. Dabei entfielen auf den Server- und Netzwerk-Bereich knapp 18 Milliarden Dollar (plus 8%) und aufs Speicher-Geschäft wie im Vorjahr rund 16,5 Milliarden Dollar.

Die Client Solutions Group erzielte bei einem Plus von 27% einen Umsatz von 61,5 Milliarden Dollar und lag beim Betriebsergebnis mit 4,4 Milliarden Dollar 31% über dem Vorjahr. Das kommerzielle Geschäft wuchs um 29% auf gut 45,5 Milliarden Dollar und der Consumer-Sektor um 23% auf rund 16 Milliarden Dollar.