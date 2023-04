Starker Aufwind für BSI

Wie der Badener CRM-Anbieter BSI mitteilt, ist sein Umsatz 2022 im Vergleich zum Vorjahr "trotz des makroökonomischen Gegenwinds" um 21% gestiegen, von 78 auf 94 Millionen Franken. Gleichzeitig wuchs die Zahl der Mitarbeitenden an den BSI-Standorten in der Schweiz und in Deutschland von 404 auf 440. Zum Gewinn äussert sich das Unternehmen nicht.

Das Geschäft von BSI habe sich sowohl in den bestehenden Fokusbranchen Insurance, Banking und Retail als auch im neuen Bereich Energy & Utilities positiv entwickelt, kommentiert CEO Markus Brunold. Auch die Investitionen in den indirekten Verkauf via Partner scheinen sich für die Badener ausbezahlt zu haben. Laut BSI hat sich das Volumen der Partnergeschäfte 2022 vervierfacht.

Um das Wachstum beizubehalten, will BSI die Investitionen in die Partner dieses Jahr erhöhen. Ausserdem soll das Hauptprodukt, die Customer Suite, weiterentwickelt werden. Das Ziel sei es, die Industry Cloud sowie die Low-Code-/Zero-Code-Möglichkeiten der BSI Customer Suite in diesem Jahr auszubauen, so das Unternehmen. Dabei spiele auch Künstliche Intelligenz eine grosse Rolle.