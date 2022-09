Startup Hellosafe will sich in der Schweiz ausbreiten

Das französische Startup Hellosafe will sich in der Schweiz etablieren. Der 2021 gegründete Anbieter eines Onlinevergleichsportals von Versicherungs-, Anlage-, Spar- und Kreditprodukten ist bereits in der Westschweiz präsent. Jetzt will sich das Startup im deutschsprachigen Landesteil etablieren.

Für das weitere Wachstum steht Kapital aus einer Finanzierungsrunde zur Verfügung. In einer See-Finanzierung seien 3,07 Millionen Franken zusammengekommen, so eine Mitteilung. Zu den Investoren gehören unter anderem Oneragtime und Kima Ventures.

Das Kapital soll unter anderem in den Personalausbau fliessen. Aktuell beschäftigt Hellosafe rund 50 Mitarbeitende, bis 2023 sollen 40 weitere hinzukommen. Ziel sei es, für jedes Land Personen zu beschäftigen, die die jeweilige Landessprache kennen. Dies gelte für die Vertriebs-, Marketing sowie Tech-Teams, erklärt uns das Unternehmen.

Hellosafe mit Hauptsitz in Paris ist in mehreren Märkten weltweit präsent. Laut der Mitteilung zählt die Vergleichsplattform 75'000 monatliche Nutzer. Diese können auf der Plattform 40 Produkte – von Versicherungen über Kryptowährungsplattformen hin zu Kreditkarten – vergleichen.