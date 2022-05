Stefan Arn will kürzertreten

Wow, ist das wirklich schon 15 Jahre her? Die Zeit vergeht… Es war Anfang 2007 als Stefan Arn, vorher Chef und Besitzer von Adnovum, zur UBS ging . Dort stieg er im Laufe der Zeit bis zum Leiter Technologie für die globale Vermögensverwaltung und das Schweizer Geschäft der Grossbank auf und war zuletzt verantwortlich für ein Team von mehr als 1400 Leuten. Nun will er laut einem Exklusivbericht von 'Finews' in den Ruhestand gehen. Die Branchen-Newsplattform für die Finanzindustrie entnimmt dies einer internen Mitteilung, die ihr vorliegt.

Arns Nachfolger ist laut 'Finews' Pieter Brouwer. Dieser trete per Anfang Juni die Funktion als Chief Digital & Information Officer (CDIO) für das Schweiz-Geschäft sowie für die Vermögensverwaltung im Inland und international an. Diesen grossen Bereich habe zuvor Stefan Arn zusammen mit Pascal Emile verantwortet. Arn werde Brouwer, der seit 2017 für die UBS arbeitet, anfänglich noch beratend zur Seite stehen, so der Bericht. Gegenwärtig leite Brouwer als COO – CDIO die CDIO-Portfolios zur Transformation und Innovation, beaufsichtige die Resilienz- und Business-Continuity-Management-Aktivitäten der Bank und sei dort auch für das Finanz-, Risiko- und Strategiemanagement verantwortlich.